Lucas Leiva, l’imprescindibile

Da quando è arrivato in Italia esiste una Lazio con e una senza il brasiliano: difficilmente Inzaghi sceglie di farne a meno

Le premesse erano già ottime: un promettente mediano brasiliano, capace di unire doti di atletismo in fase di rottura a discrete qualità in quella di costruzione, che dopo esser sbocciato nel suo campionato nazionale aveva trascorso gran parte della carriera nel Liverpool; da Benitez a Brendan Rodgers fino a Jürgen Klopp, l’ormai ex centrocampista del Gremio aveva beneficiato dei consigli di alcuni dei più grandi allenatori dell’era moderna, potendo inoltre duettare negli anni in mediana con interpreti del calibro di Jamie Carragher e Steven Gerrard.

Insomma, il curriculum di Lucas Leiva parlava da sè e il centrocampista non aveva di certo bisogno di presentazioni. Si era presentato in grande stile alla Lazio, grazie ad una partita ricca di sostanza nel suo esordio in maglia biancoceleste contro la Juventus. Tuttavia, con il passare dei mesi, i tifosi e in particolar modo l’allenatore della squadra Simone Inzaghi hanno imparato ad apprezzare la costanza di rendimento del giocatore, non potendone più farne a meno nel corso dei match.

13 agosto 2017: nella sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio Lucas Leiva fa il suo esordio con la maglia biancoceleste

L’apporto dato dall’ex centrocampista del Liverpool è divenuto fondamentale nel sistema di gioco del team capitolino: non è un caso che le migliori prestazioni dell’undici biancoazzurro siano andate di pari passo con quelle del brasiliano. Nessuno dei suoi sostituti, da Danilo Cataldi negli anni passati a Gonzalo Escalante in quello in corso, è riuscito a ricoprire al meglio quel ruolo nelle partite in cui Leiva è stato assente. La qualità dei passaggi della mezzala italiana e la garra dell’argentino non si sono dimostrate all’altezza di quelle del brasiliano, capace di unire entrambi le abilità in quella zona di campo.

Il giocatore di origini italiane anche in questa stagione è partito titolare ai nastri di partenza; nonostante l’età, Lucas Leiva è imprescindibile nel sistema di gioco della Lazio. Il suo lavoro di rottura alleggerisce i compiti delle mezzali che agiscono al suo fianco, Milinkovic-Savic e Luis Alberto: dediti alla costruzione del gioco, il serbo e lo spagnolo hanno potuto contare nelle ultime stagioni sulla fase di copertura del compagno di squadra, che oltre a coprirgli le spalle è stato fondamentale nella fase di possesso palla e di palleggio.

Le migliori prestazioni dei biancocelesti quest’anno, quelle contro Borussia Dortmund, Inter e Zenit, avevano tutte un minimo comune denominatore: la presenza di Lucas Leiva in campo. Come si diceva in precedenza, i supporters biancocelesti hanno imparato a conoscere una Lazio con ed una senza la presenza del mediano brasiliano: per questo motivo il prosieguo della stagione dipende in gran parte dallo stato di forma del giocatore. Il club del patron Lotito non è riuscito a trovare una soluzione per fare a meno del calciatore in questione e per questo motivo Inzaghi, quando lo ha avuto a disposizione, non lo ha mai levato dal campo, gestendolo al meglio nonostante gli infortuni. Non è eresia affermare che la Lazio non è la stessa squadra senza Leiva, forse l’unico davvero imprescindibile dell’undici capitolino.

