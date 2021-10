Lucas Hernandez evita il carcere: accolto il ricorso

Il tribunale di Madrid sospende l’ordine di carcerazione del giocatore francese, accusato dal 2017 di violenza domestica nei confronti della sua attuale compagna

Una vicenda delicata, che risale ormai a circa quattro anni fa. Il difensore del Bayern Monaco, Lucas Hernandez, fratello di Theo del Milan, è stato imputato per violenza domestica nel 2017, quando ancora militava nell’Atletico Madrid. Stando alle ricostruzioni, avrebbe messo le mani addosso alla compagna Amelia de la Osa Lorente durante un litigio in strada. Inizialmente, il tribunale di Madrid ha condannato entrambi a 31 giorni di servizi sociali e a non avvicinarsi per sei mesi. La coppia però ha ignorato il provvedimento, partendo a Miami in luna di miele, venendo arrestata e poi successivamente rilasciata al ritorno. Ora, ecco la sentenza che sospende la carcerazione di Hernandez per 4 anni, a condizione che non compia altri reati. Il giocatore in ogni caso sarà tenuto a pagare una multa di 400 euro al giorno per 240 giorni, pena l’arresto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.com)