I bianconeri iniziano a far vedere qualcosa di Sarriano, mentre i biancocelesti continuano la loro corsa, affidandosi al collettivo

La Juve che inizia a giocare come vuole il suo allenatore e la Lazio che continua a farsi forza tramite il suo collettivo. Sono questi i due dati/temi che saltano all’occhio al termine della ventiquattresima giornata e più precisamente, quelli che riguardano la lotta scudetto. I bianconeri passano a Ferrara non in maniera agevole, mentre la squadra dio Inzaghi espugna Marassi, infliggendo al Genoa, una sconfitta dopo una buona serie positiva, che aveva visto la squadra di Nicola fermare anche l’Atalanta.

Juventus corale

Tridente sì, ma senza la prima punta. Sarri lascia fuori Higuain e sorprende, in parte, schierando Dybala da falso nueve al centro dell’attacco con Ronaldo e Cuadrado come esterni. Proprio questa mossa fa si che i bianconeri abbiano in mano la chiave tattica del match: infatti grazie ai movimenti a venire incontro dell’argentino, CR7 e l’esterno colombiano convergono verso il centro, senza dare punti di riferimento alla difesa spallina. L’effetto? Sorprendente ed efficace allo stesso tempo, con 484 passaggi riusciti e lo stesso Ronaldo in gol per l’undicesima partita di fila, eguagliando il record di Batistuta e Quagliarella.

Bene anche Ramsey, tra i migliori ed autore di uno dei due gol e dunque altri segnali incoraggianti di crescita per Sarri e per tutta la squadra in se. I problemi per il tecnico bianconero sembra che stiano per risolversi e proprio all’arrivo della Champions. Dunque il suo mese nero sembra alle spalle, ma il condizionale è ancora d’obbligo non avendone ancora 28. Sessanta punti in classifica e ora nell’ordine, testa a Lione e Inter. Quest’ultima una sfida decisiva e spartiacque per entrambe.

Lazio unita e compatta

Ormai è una consuetudine quella di vedere i giocatori della Lazio abbracciarsi a fine partita e allo stesso tempo darsi la carica. Ieri l’emblema è stato Radu. Ma se ci fosse un’istantanea che dovrebbe fotografare il momento dei biancocelesti, l’immagine sarebbe quella di Danilo Cataldi. Ieri autore di una splendida punizione che ha lasciato di sasso Perin e dato il momentaneo 3-1 ai suoi. Ormai è scontato dire che chiunque giochi faccia bene, ma tant’è: come per magia sembra che Inzaghi non sbagli più i cambi – come gli veniva imputato fino a qualche tempo fa – e ormai chiunque giochi, senta la fiducia del tecnico. Altro esempio? Vavro. Lo slovacco fino a poche settimane fa era un oggetto misterioso, mentre a Genova è stato tra i migliori in campo e nemmeno sarebbe dovuto partire titolare. E poi c’è Immobile, lui sìil vero trascinatore, ma diverso dagli altri: non davanti a tutti, ma dentro un gruppo coeso e compatto e con la rete ai rossoblù è arrivato a quota 27, in 25 partite.

A Marassi è stata meno dura di quello che si pensava e a spianare la strada alla Lazio ci ha pensato Marusic dopo due minuti e a nulla sono valsi i tentativi di rimonta del Genoa. Next stop sabato contro il Bologna dell’amico-combattente Mihajilovic.

Fonti foto: sport.sky.it

Leonardo Tardioli