Lotta salvezza: ultimi 180 minuti di fuoco per Genoa e Lecce

A due giornate dal termine restano soltanto due squadre in corsa per non retrocedere

Alla fine ne resterà soltanto una in serie A tra Lecce e Genoa. Al momento sono favoriti i rossoblù, forti del vantaggio di quattro punti sui pugliesi a due turni dal termine, ma è ancora tutto in discussione.

Differenza negli scontri diretti, calendario e risultati delle ultime due giornate faranno la differenza, decretando chi retrocederà in serie B tra le due squadre. Ad esempio nel prossimo turno il Genoa se la vedrà con il Sassuolo, mentre il Lecce con l’Udinese: entrambe giocheranno in trasferta. All’apparenza si tratta di due partite contro due avversari che non hanno più nulla da chiedere a questo torneo, ma che in realtà e per motivi diversi possono avere un ruolo decisivo: i neroverdi fanno del gioco il loro credo e sotto questo aspetto possono mettere molto in difficoltà il Genoa, che ha dimostrato spesso una fragilità difensiva. Stesso aspetto che riguarda il Lecce, che con 80 gol presi ha la peggior difesa del torneo. I salentini però hanno un vantaggio dalla loro parte e cioè il fatto di non arrendersi facilmente: ne è l’emblema la sfida in casa del Bologna. Sotto 2-0 dopo nove minuti, il Lecce è stato in grado di recuperare e portarsi sul 2-2, per poi capitolare soltanto al 95esimo. Dunque Liverani può contare su una squadra di grande carattere che venderà cara la pelle fino alla fine.

Il Genoa ha il vantaggio negli scontri diretti ma ha un po’ mollato dalla ripresa del campionato ad oggi. Infatti se fino a marzo la squadra di Nicola era stata capace di risalire la china andando addirittura a vincere 2-1 in casa del Milan, nel post lockdown invece ha accusato dei cali di concentrazione e di risultati che l’hanno riportata nella posizione in cui è oggi. Certo è che il Genoa, vincendo in casa del Sassuolo, si garantirebbe la permanenza in serie A indipendentemente dal risultato del Lecce ad Udine. Dunque chissà se forte di questa consapevolezza Nicola schiererà i suoi con un atteggiamento più spregiudicato come nel derby contro la Sampdoria.

Lo stesso discorso vale in caso di sconfitta o del pareggio dei salentini in Friuli: in questo caso il Lecce retrocederebbe in serie B e il Genoa sarebbe automaticamente salvo. La squadra di Liverani continuerà a coltivare qualche speranza soltanto in caso di vittoria ad Udine e di contemporanea sconfitta o pareggio del Genoa in Emilia.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: calciotoday.it