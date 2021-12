Lotta salvezza, poche certezze e tante squadre coinvolte

Con quasi metà campionato alle spalle alcune compagini sono in difficoltà e costrette nei bassifondi della classifica

La lotta per non retrocedere si è fatta nel corso degli altri sempre più ingarbugliata ed interessante, anche se certamente i tifosi delle squadre coinvolte non vorrebbero neanche sentirne parlare. Anche quest’anno in Serie A diverse compagini si ritrovano a tre giornate dal giro di boa con pochissimi punti da parte e situazione che si fanno sempre più spinose.

Cominciamo dalla Salernitana, ultima con soli otto punti e con problemi sia dentro il campo che fuori. Il cambio di allenatore da Castori a Colantuono non ha portato gli effetti sperati ed i campani, con una rosa sicuramente inferiore a tutte le altre, sono la candidata numero uno alla retrocessione dopo un solo anno di Serie A.

Seguono a dieci punti le due rossoblù, Cagliari e Genoa che come la Salernitana hanno già cambiato guida tecnica passando rispettivamente da Semplici a Mazzarri e da Ballardini a Shevchenko. Per i sardi ieri è arrivato il quarto pareggio consecutivo, ma l’unica vittoria in stagione è quella contro la Sampdoria di quasi due mesi fa, con la squadra che fa tanta fatica nonostante alcuni calciatori di ottimo valore. Per i liguri invece pesano i tantissimi infortuni che hanno fermato i giocatori più importanti, Criscito, Destro e Caicedo, che garantivano un buon apporto in termini di reti, proprio quelle che mancano da quando l’allenatore ucraino siede sulla panchina.

A dodici punti c’è lo Spezia di Thiago Motta che ha vissuto un’estate tormentata e si è presentato al campionato in ritardo di condizione. Gli scontri diretti vinti con Venezia e Salernitana sono un’ottima base ma i tanti punti persi da situazione di vantaggio, contro Cagliari, Genoa e Sassuolo tra tutte, creano del malumore dato che i punti potevano essere anche di più. Quella ligure è sicuramente una squadra in difficoltà ma che vive di folate e che può dunque puntare ad una difficile salvezza.

Le ultime squadre coinvolte saranno presumibilmente Venezia e Sampdoria a quindici e Udinese a sedici punti. I lagunari con la rosa che hanno a disposizione stanno sicuramente facendo del loro meglio anche se l’ultimo ko contro il Verona potrebbe costare molto dal punto di vista psicologico. I liguri pagano una situazione societaria davvero complessa con un allenatore messo sempre in discussione e una piazza non abituata nelle ultime stagioni a stare cos’ in basso; le prossime due giornate contro Genoa e Venezia potrebbero significare molto. I friulani per ultimi hanno già un margine di sei punti che è da considerare, ma le sole tre vittorie raccolte sono troppo poche e mai come stavolta l’allenatore Luca Gotti è in bilico.

Fonte foto: stadiosport.it

Alessandro Fornetti