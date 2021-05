Lotito inquieto: nel mirino l’operato del DS Tare nelle ultime sessioni di calciomercato

Secondo alcune fonti, a seguito della sconfitta della Lazio in casa della Fiorentina c’è stato un acceso confronto tra il presidente della società capitolina e il direttore sportivo albanese: a quest’ultimo vengono contestate le numerose scelte sbagliate sul mercato negli ultimi anni

Non è certo un mistero che nella stagione in corso gli acquisti estivi operati dalla società biancoceleste non siano stati utili alla causa, anzi. Muriqi, Fares, Escalante, Reina, Pereira e Hoedt non hanno dato l’apporto sperato, eccezion fatta per il portiere spagnolo, diventato titolare ai danni di Thomas Strakosha. Il caso vuole tuttavia che proprio l’utilizzo dell’ex Napoli e Milan, preso a 0 dalla società capitolina, abbia rallentato la crescita dell’estremo difensore albanese, relegato in panchina negli ultimi mesi facendo di fatto perdere valore al giocatore.

Sono diversi dunque i motivi per i quali il patron della Lazio è rimasto insoddisfatto. Lotito in estate ha speso e i giocatori sui quali sono stati investiti i soldi non hanno fruttato come sperato. Il club biancoceleste ha chiuso il mercato 2020 con un saldo negativo da circa 23 milioni, un elemento che ha infastidito non poco il numero 1 della società romana. Vavro (10 milioni), Durmisi e Berisha (15 milioni in due), Muriqi (17,5 milioni più bonus), Fares (6,5 milioni più bonus) sono solo alcuni degli acquisti fatti negli ultimi anni e costati oltre 50 milioni in totale: molti di questi oggi rischiano di diventare gravi fardelli per i bilanci di un club che deve fare i conti – come tutti, d’altronde – con le restrizioni causate dalla pandemia. Vengono inoltre contestate anche comparse come Jony, Adekanye e Raul Moro, quest’ultimo pagato 6 milioni e con uno stipendio da giocatore di prima squadra ma che non viene mai impiegato tra i grandi. Molti media descrivono un Lotito arrabbiato, deluso, pronto a riprendere in mano le redini della società. Negli ultimi anni aveva delegato molto al suo collaboratore, ma ora sembra che voglia tornare a incidere anche sul mercato. Il DS albanese si difende, conosce il carattere di Lotito, è abituato alle sfuriate del presidente ed è convinto che il progetto sia valido e che possa andare avanti, anche se il suo operato è sotto la lette d’ingrandimento del patron.

Per questi motivi la società sta valutando la cessione di un big nel prossimo calciomercato estivo. I conti devono tornare in positivo e, nell’ambiente Lazio, tutti sanno quanto stia a cuore il bilancio al presidente Lotito. Per diversi anni quest’ultimo si è fregiato del fatto di non aver ceduto nessuno dei suoi migliori giocatori, ma le ultime – disastrose – scelte in sede di mercato potrebbero costringerlo a ravvedersi. A meno che il DS Tare, con un colpo di coda, riesca a monetizzare dalla cessione di tutte quelle pedine poco funzionali al progetto, dando aria ai conti della società e placando di fatto l’ira dell’istrionico presidente. Per Lotito, si sa, il bilancio viene prima di tutto.

Fonti foto: TUTTOmercatoWEB, zonasport.it, Lazionews.eu

Fabrizio Scarfò