Los Angeles FC vince la Western Conference: altro trofeo per Giorgio Chiellini

I californiani superano Houston Dynamo e andranno a difendere il titolo dell’ MLS vinto lo scorso anno, il difensore italiano in campo per tutto il match

Giorgio Chiellini non si ferma più. Dopo il campionato conquistato lo scorso anno si andrà a giocare il bis anche in questa stagione. Lo farà dopo aver vinto nuovamente la Western Conference. Houston Dynamo battuti 2-0 dai Los Angeles FC, risultato firmato da Hollingshead e da un autogol di Escobar. Ennesima coppa per Chiellini e californiani che andranno a sfidare i vincitori dell’Eastern, ovvero i Columbus Crew che hanno superato Cincinnati. Beffardo il meccanismo dei playoff visto che Cincinnati aveva chiuso la regular season 12 punti sopra i Columbus. Appuntamento dunque a sabato 9 dicembre per la finalissima proprio nello stadio dei Crew. Chissà che Chiellini non faccia 2 su 2 e riporti Los Angeles FC sul tetto del soccer statunitense.

Glauco Dusso