L’orgoglio dell’Italia under 21 eliminato dal Portogallo

I ragazzi di Nicolato hanno giocato una grandissima partita contro un avversario più forte. Nonostante l’eliminazione dall’Europeo di categoria, gli azzurrini hanno messo in campo tanto sacrificio e impegno

Se il quarto di finale di ieri sera tra Portogallo e Italia under 21 doveva essere un antipasto di ciò che ci aspetterà nei prossimi giorni, allora la missione è stata compiuta. La Nazionale di Nicolato, a parte il risultato di 5-3, ha giocato una partita all’altezza, lottando fino alla fine contro l’inferiorità numerica e un avversario decisamente più forte e preparato. Nonostante il continuo doppio svantaggio (2-0 prima e 3-1 poi), gli azzurrini hanno messo in mostra tutto quello che si vuole vedere quando si scende in campo con il tricolore sul petto, ovvero: sacrificio, impegno, volontà di vincere e soprattutto orgoglio.

Gli azzurrini non muoiono mai

Il carattere della giovane nazionale azzurra è stato, difatti, encomiabile fino alla fine, tant’è che anche l’allenatore andaluso Rui Jorge ha voluto complimentarsi con i ragazzi di Nicolato: “L’Italia ha avuto un’anima enorme. Se perdo, voglio essere così. Se perdiamo, voglio perdere così“. Un attestato di stima meritato per una squadra che ha saputo resistere, rispondendo ai duri colpi dell’avversario e onorando fino all’ultimo i 120 minuti di battaglia.

L’avversario era uno dei più ostici, probabilmente il più forte dell’intera kermesse, con un centrocampo di assoluto livello, guidato dal quartetto Braganca, Gedson Fernandes, Vitinha e Vieira, nonché dal gioiellino Jota entrato nella ripresa e decisivo nel gol del 4-3. Alla tecnica lusitana, gli azzurrini hanno risposto con la forza fisica e la caparbietà dei vari Pobega e Frattesi, quest’ultimo capace di ricoprire quasi tutti i ruoli con diligenza tattica ed enorme sacrificio.

Il Cutrone versione nazionale

C’è poco da dire, quando Patrick Cutrone vede l’azzurro è tutto un altro giocatore. Lo dicono i numeri, infatti, in tutto il 2021 l’attaccante scuola Milan ha messo a referto solo 24 presenze e un solo assist tra Fiorentina, Wolverhampton e Valencia per un totale di appena 485 minuti messi nelle gambe con le squadre di club. Cifre decisamente diverse se si guarda in Nazionale, con il classe ’98 che ha collezionato tre gol e un assist in quattro gare complessive tra marzo e maggio al campionato Europeo Under 21.

Sua, infatti, la rete del 3-3 sul finire dei tempi regolamentari dopo appena sette minuti dal suo ingresso in campo. Oltre alle reti realizzate, Cutrone è il simbolo di questa Italia tutta orgoglio e sacrificio, la quale si aggrappa anche al suo capitano per riuscire a trovare il piglio definitivo, chissà se il Cutrone versione nazionale lo potremmo vedere un giorno anche in una squadra di club e soprattutto nella Nazionale maggiore.

Sandro Caramazza