Lorenzo vince il derby con Roberto, il Napoli si prende i tre punti a Benevento: analisi e pagelle

Finisce 2-1 per gli azzurri la gara del Vigorito, a segno entrambi i fratelli Insigne, di Petagna il gol decisivo

Dimenticare subito l’Europa League e frenare i facili entusiasmi. Sarà probabilmente questo il diktat di Gennaro Gattuso che è passato insieme alla sua squadra dalle stelle alle stalle dopo Atalanta e Az Alkmaar. Di fronte quest’oggi una delle formazioni più temibili in questo periodo, il Benevento di Pippo Inzaghi. I giallorossi hanno già messo in difficoltà squadre più blasonate, vedremo oggi se confermeranno la loro buona vena. Al Vigorito, dunque, va in scena un derby campano più imprevedibile che mai, una sfida che vede anche due campioni del mondo a guidare le compagini dalle panchine oltre che i fratelli Insigne uno contro l’altro. Arbitra la gara Doveri, ecco invece i ventidue che scenderanno in campo dall’inizio:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

Primo tempo

Nella prima fase di gara il Napoli prende in mano il pallino del gioco, il Benevento non si scompone e gioca in ripartenza. Sterile il possesso palla azzurro, l’attacco non punge. Il primo sussulto è giallorosso quando siamo al 19′: bel cross di Foulon, Roberto Insigne di testa mette alto, forse sarebbe stato più utile un suggerimento a centro area. Napoli che continua a rimbalzare sul muro di gomma dei padroni di casa. Alla mezz’ora colpiscono le Streghe: palla in profondità di Caprari per Lapadula, primo tentativo di cross dalla sinistra ribattuto da Manolas, altra chance per l’attaccante che da fondo campo serve Roberto Insigne che a pochi metri dalla porta si gira e infila sotto la traversa. Delirio giallorosso e soprattutto incredibile gioia per Insigne che sopraffatto dall’emozione si lascia cadere a terra, primo gol in serie A contro il Napoli del fratello Lorenzo.

Il Napoli reagisce solo negli ultimi cinque minuti. Al 40′ l’Insigne azzurro impegna Montipò con un destro a giro dalla distanza. Al 44′ clamorosa traversa di Manolas su angolo dalla destra, la sfera picchia poi sul terreno di gioco e Schiattarella mette fuori. Si va negli spogliatoi con il Benevento avanti 1-0.

Secondo tempo

Altro Napoli nei primi minuti della ripresa. Difesa giallorossa messa a ferro e fuoco, dopo un minuto palla in area e Lorenzo Insigne tira a colpo sicuro, un difensore si oppone e devìa in angolo. Dal susseguente corner spizzata di Mertens, Montipò attento respinge. Al 48′ arriva anche il gol del pareggio firmato Insigne che era, però, partito in fuorigioco. Napoli mai domo ma che ha problemi a sfondare. Gattuso prova il doppio centravanti e inserisce Petagna insieme a Politano, fuori Mertens e Lozano. Pochi minuti ed ecco il pareggio: proprio Politano dalla destra serve Insigne a pochi metri dall’area, l’attaccante dribbla Dabo, se la sistema sul sinistro e fa partire un tiro imprendibile che bacia la traversa ed entra in rete. Benevento raggiunto, entrambi gli Insigne sul tabellino.

Ancora Insigne attivissimo, Bakayoko scodella per il numero 24 che di testa davanti la porta mette alto. E’ il preludio al sorpasso. Minuto 67, discesa irresistibile di Politano che scarica dietro per l’accorrente Petagna che non si fa pregare e di prima intezione piega le mani a Montipò siglando il suo primo gol ufficiale con la maglia del Napoli. Azzurri in vantaggio dopo un primo tempo sottotono. All’81’ Politano incontenibile arriva al tiro, Glik si oppone in corner. Il Benevento prova soltanto ora ad uscire dall’apnea. All’84’ traversone di Letizia, arriva Maggio sul secondo palo a concludere, chiude Mario Rui in angolo. Assedio finale dei padroni di casa, Meret devìa l’ultima punizione e il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria partenopea.

Napoli dai due volti, versione Europa League nel primo tempo, arrembante nel secondo. Gattuso dovrà lavorare sulla continuità della sua squadra. Il Benevento conferma di essere una delle squadre più fastidiose, se la giocherà fino alla fine se continuerà con questo piglio.

Queste le parole di Gennaro Gattuso al termine del match: “Siamo stati bravi a rimontare, prestazione buona. La partita non è stata semplice e si è messa in salita dopo il loro gol. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo riusciti a comandare il gioco segnando due gol. Ho messo dentro Petagna perchè conosco i progressi che sta facendo fisicamente e so quanto stia lavorando. Ci serviva una forza in più in area e tra l’altro ha grande capacità di legare il gioco. Oggi non abbiamo trovato profondità perchè non ce n’era. Il Benevento era chiuso e ordinato e dovevamo allargare maggiormente il gioco, come poi abbiamo fatto soprattutto nella ripresa“.

Pagelle

Meret 6: arrivano pochi palloni nello specchio, attento quando deve.

Di Lorenzo 6 : fatica non poco, ma tiene bene in difesa ed è sempre propositivo in avanti.

Manolas 5,5: si perde Roberto Insigne sul gol, falloso e poco preciso, più positivo davanti dove coglie una clamorosa traversa.

Koulibaly 6: anche lui soffre nella prima parte, esce alla distanza

Mario Rui 6,5: come il suo opposto, soffre meno in difesa e mette buoni traversoni.

Fabian Ruiz 5,5: ancora non dà sicurezze là in mezzo, in più difetta in precisione sia di passaggio che di tiro (dall’88’ Lobotka s.v.)

Bakayoko 6: fa quel che può in mezzo al campo, si arrende a un infortunio (dal 74′ Demme 6: continua l’opera del compagno).

Lozano 5,5: cambiato di fascia perde lo smalto delle precedenti partite, generoso ma non incisivo (dal 58′ Politano 7: piazza l’assist vincente e semina il panico nella difesa giallorossa).

Mertens 5,5: gira a vuoto, non nella sua migliore giornata, solo una volta trova la porta (dal 58′ Petagna 7: gol pesantissimo, si fa trovare pronto quando deve).

L. Insigne 7,5: partita sontuosa, gran rientro, gol da incorniciare e personalità da trascinatore (dall’88’ Ghoulam s.v.)

Osimhen 6: un passo indietro rispetto alle prime uscite, tiene comunque in apprensione la difesa avversaria favorendo i compagni.

Gattuso 6: la sua squadra ha bisogno dello schiaffo per reagire, deve lavorare su questo aspetto, ottimi comunque i tre punti in trasferta.

Glauco Dusso