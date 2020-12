Lorenzo Pellegrini e il significato di giocare nella Roma

Passato e presente dei giocatori romani e romanisti che vestono la maglia giallorossa

Un onere ed un onore. E’ così che molti giocatori hanno definito l’essere stati bandiera e capitano della Roma. Una considerazione ovvia, quasi banale, e che riguarda più o meno tutte le squadre, ma in particolare riguarda quella giallorossa e non è difficile capire il perché.

C’è un patto implicito tra tifosi e bandiere della Roma: noi ti diamo tanto, ma in cambio ci aspettiamo da te qualcosa di più degli altri. Il giocatore romano nella Roma è un ambasciatore, l’incarnazione di un sogno che ogni tifoso vorrebbe realizzare, ancor più di vincere trofei (visto che dalle parti della capitale non accade così spesso). Questo splendido retaggio va avanti da decenni ed ha consegnato alla storia della società capitolina leggende del calibro di Di Bartolomei, Giannini, Totti e De Rossi. Ora, i sostenitori giallorossi si sentono smarriti, privi di punti di riferimento, cercano un nuovo uomo simbolo che possa portare avanti la tradizione. Dopo che con Florenzi la relazione è andata come è andata adesso è il turno di Lorenzo Pellegrini. Come è evidente, la convivenza procede tutt’altro che serena. I motivi sono molteplici: da un lato ci si attendono delle cose che probabilmente Pellegrini non può dare (d’altronde dei Totti e dei De Rossi non nascono tutti i giorni), dall’altra il giocatore sembra reticente ad assumere il ruolo di leader, come i tifosi si aspettano da lui. La partita di domenica contro il Sassuolo è stata emblematica: una buona prestazione, terminata anzitempo a causa dell’infortunio subito dopo il fallo di Obiang, poi un post su Instagram che si poteva tranquillamente evitare. Le critiche fanno parte del gioco, usare certi toni e certi termini contro persone che tra le altre cose non erano neanche allo stadio è un attestato di immaturità.

Niente di irrecuperabile ovviamente, ma questi sono segnali che qualcosa non va. Per evitare un “Florenzi bis” probabilmente serve un passo indietro ed uno avanti. Il passo indietro è non pretendere da Pellegrini che sia la reincarnazione di Totti o di De Rossi, perché non è nelle sue corde. Il passo avanti è quello che deve fare il giocatore, trovando una maggiore continuità di rendimento in campo ed allo stesso tempo imparando a gestire la pressione derivante dall’essere un figlio di Roma. Un grande onore ed una grande responsabilità. I margini di recupero ci sono tutti, che la pausa forzata dall’infortunio porti consiglio.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilromanista.eu)