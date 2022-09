Lorenzo Insigne non si pente del passaggio al Toronto

L’ex attaccante del Napoli dichiara che se comunque dovesse andare via dal Canada tornerebbe a giocare nella città partenopea

“Non nascondo che mi manca giocare con la maglia del Napoli, però ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ho il rimpianto che sia con Sarri sia con Spalletti potevamo vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti. Spero che accada quanto prima”. Con queste dichiarazioni Lorenzo Insigne dichiara amore a Napoli e al Napoli ma si mostra comunque felice per l’esperienza che sta vivendo all’estero. Per ora il club azzurro non lo rimpiange più di tanto visti i risultati.

Fonte foto: CalcioToday.it

Stefano Rizzo