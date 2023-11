L’ora della verità azzurra: l’Italia sfida l’Ucraina per la qualificazione a Euro 2024

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la vittoria di venerdì sera a Roma i ragazzi di Spalletti si giocano tutto nella gara di Leverkusen per evitare i playoff. Basta un pareggio ma non bisogna fare calcoli

Lo stadio Olimpico restituisce all’Italia un po’ di fiducia. Il 5-2 – Darmian (I), Chiesa (doppietta) (I), Atanasov (doppietta) (M), Raspadori (I), El Shaarawy (I) – , rifilato alla Macedonia del Nord ha dato indicazioni positive per il match di questa sera. L’Ucraina ha potuto riposare nel turno precedente ma questo non deve essere un alibi per gli azzurri che dovranno vendere cara la pelle nonostante lo scontro diretto a favore. Le due formazioni sono ora a pari punti con l’ultima gara da disputare. Alla squadra di Spalletti basterebbe un pareggio per andare in Germania. La gara va in scena a Leverkusen a causa dei noti fatti di cronaca che stanno coinvolgendo l’Ucraina e il suo popolo. Per quanto riguarda la formazione qualche dubbio per il c.t. che dovrà decidere la punta tra Raspadori e Scamacca. I dubbi non finiscono qui, anche dietro e in mezzo ci saranno delle scelte da fare. Sicuro il ritorno di Di Lorenzo nonostante l’ottima prova fornita da Darmian a Roma. Chissà se anche sul rigorista incaricato, dopo il nuovo errore di Jorginho venerdì, potrebbe esserci un cambio di strategia. Stasera avremo tutte le risposte.

Glauco Dusso