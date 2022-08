Londra croce e delizia: Arsenal primo e West Ham ultimo, nel mezzo le altre

La capitale inglese vede diversi umori calcistici all’interno delle proprie squadre in Premier League. Gunners e Hammers saltano all’occhio con posizioni diametralmente opposte

Il campionato inglese, sebbene sia solo all’inizio, regala sempre spunti interessanti. La classifica dopo tre turni, fatta eccezione per Liverpool e Manchester United che giocheranno stasera, ci mostra come la città di Londra si assoluta protagonista nel bene e nel male. In cima con tre vittorie su tre troviamo infatti l’Arsenal. Nobile decaduta da diverse stagioni pare aver iniziato col piede giusto questa, dopo una campagna acquisti interessante, con Gabriel Jesus e Zinchenko su tutti. L’altra faccia della medaglia è il West Ham, formazione partita con ben altre ambizioni dopo l’ottimo campionato scorso. Gli Hammers hanno investito e stanno investendo sul mercato ma i primi tre turni hanno portato altrettante sconfitte facendoli sprofondare nel fondo della classifica con zero punti. Vedremo stasera se in solitaria o in compagnia dello United. Tiene alto il nome di Londra anche il Tottenham secondo mentre il Chelsea si lecca le ferite dopo la figuraccia con il Leeds. Positivo fino a qui anche il cammino di Fulham, Brentford e Crystal Palace.

Glauco Dusso