Lo Spezia punta la salvezza, buono l’inizio

Tre punti in tre partite per la formazione di Italiano, sicuramente il lavoro è ancora molto duro e lungo

Al momento lo Spezia si trova in zona salvezza grazie ai tre punti conquistati sul campo dell’Udinese nella seconda giornata di campionato. Non iniziato sicuramente al meglio, a causa della sonora sconfitta subita contro il Sassuolo per 1-4. Nell’ultima partita contro il Milan, nonostante il successo dei rossoneri per 3-0 a San Siro, tutto sommato la prestazione non è da buttare via.

Sono arrivate risposte positive per il tecnico dei liguri nei vari reparti, nella retroguardia difensiva Chabot (acquistato in questa sessione di mercato dalla Sampdoria) continua a mostrare buone prestazioni di personalità e carattere. Nella zona centrale del campo Matteo Ricci, giovane centrocampista classe 1994, è uno dei migliori giocatori del campionato per palloni recuperati, sicuramente un dato molto positivo e importante per la squadra.

Galabinov ha preso in proprio possesso il reparto offensivo grazie alle tre reti messe a segno in queste prime tre giornate, continua a confermarsi un vero e proprio bomber di razza, che può colpire e mettere il pallone in rete in qualsiasi momento. Una sicurezza.

Il calciomercato dello Spezia ha portato in terra ligure giocatori di ottimo livello per la categoria, come Agudelo, Farias, Deiola e Sala. Sicuramente questi calciatori faranno parte dell’undici iniziale, rendendo la squadra ancora più competitiva anche con le grandi. L’unica nota negativa è il mancato acquisto di una prima punta per dare il cambio a Galabinov.

Nella prossima partita lo Spezia ospiterà in casa la Fiorentina (privi di Federico Chiesa per il passaggio alla Juventus), già sarà un match di fondamentale importanza per i padroni di casa per conquistare terreno e allungare in classifica proprio sui viola.

Non sarà facile per i liguri riuscire ad ottenere la salvezza, ma la base della squadra è molto solida e lotterà fino all’ultima giornata per conquistare punti fondamentali tenendo testa alle pretendenti per evitare la zona retrocessione.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: corrieredellosport.it