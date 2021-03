Lo Spezia incanta e l’Italia risponde

Le ottime prestazioni in campionato dei ragazzi di Italiano hanno messo in luce una componente italiana che adesso può diventare protagonista in azzurro. Non è finita, qualche elemento potrebbe aggiungersi

Chi pensava che lo Spezia potesse essere un fuoco di paglia è rimasto deluso. Ormai a dieci giornate dal termine della serie A la formazione di Italiano continua a convincere sul campo. Il gioco dei liguri è un dato di fatto, raramente si è vista una neopromossa con un’identità di gioco ben marcata che non si snatura di fronte alle avversità. Non solo, anche gli acquisti fatti in sede di mercato, sebbene ai più sconosciuti, si stanno rivelando delle vere e proprie sorprese. Un connubio di operazioni tra giovani, stranieri e italiani che stanno creando un mix decisivo per la salvezza della compagine spezzina.

Bisogna sottolineare un fatto. Nonostante le ottime individualità straniere come Estevez, Gyasi, Nzola, Ismajli, Erlic e via discorrendo, è l’anima italiana dello Spezia ad essersi messa in luce, soprattutto giocatori proveniente dal vivaio della società ligure. La sosta per le nazionali, infatti, ha confermato questo vista la presenza di un giocatore, Ricci, nelle convocazioni di Roberto Mancini, e ben tre, Marchizza, Pobega e Maggiore, in quelle di Nicolato per la prima fase dell’Europeo under 21.

Matteo Ricci, che compirà 27 anni a maggio, è il fiore all’occhiello che rappresenterà la squadra nella nazionale maggiore. Ormai le sue prestazioni non fanno più notizia, partito dalle giovanili della Roma e diventato definitivamente giocatore dello Spezia nella stagione 18/19. Sta entrando nella maturità calcistica e si vede, il centrocampo bianconero ormai non può fare a meno di lui.

Riccardo Marchizza, 23 anni tra pochi giorni, ci ha messo un po’ a carburare in serie A ma ultimamente sta mostrando grandi cose. Nasce difensore centrale, anche lui della “cantera” romanista, viene acquisito dal Sassuolo che in questa stagione lo ha girato in prestito allo Spezia. Italiano lo sta utilizzando soprattutto in fascia a sinistra e i risultati alla fine gli stanno dando ragione.

Tommaso Pobega, 21enne in prestito dal Milan, ormai non fa più notizia, o meglio, dopo il gran campionato l’anno scorso al Pordenone in serie B ha stupito tutti confermandosi in A. Centrocampista fisico ma anche tecnico ha avuto un grande impatto iniziale ostacolato poi da qualche problema fisico. Ora è pronto per il rush finale ed ad aiutare l’under 21 a qualificarsi alla fase finale di giugno.

Giulio Maggiore è una delle note più liete di questa stagione dello Spezia anche perché prodotto del proprio vivaio. 23 anni, unisce corsa e tecnica, un’escalation costante in questa stagione in mezzo al campo. Da ricordare sicuramente il gol con prestazione incredibile contro il Milan e un’annata in generale da incorniciare.

Questi sono i ragazzi che vestiranno azzurro durante questa sosta ma ci sono dei profili da tenere d’occhio che potrebbero avere la stessa soddisfazione tra qualche tempo. Su tutti sicuramente Simone Bastoni, altro prodotto delle giovanili dello Spezia, anche lui sorprendente nel suo rendimento sulla fascia sinistra, straordinario, tra l’altro, il suo primo gol in serie A con cui ha steso definitivamente il Milan. Sulla fascia opposta Luca Vignali ha mostrato dal canto suo ottime prospettive e anche lui cresciuto in Liguria. Da non sottovalutare Roberto Piccoli, classe 2001 punta centrale in prestito dall’Atalanta, che nonostante il basso minutaggio è andato a segno 4 volte in campionato e 1 in coppa Italia.

Non c’è niente da fare, lo Spezia è un’orchestra che funziona e tutto lo si deve al direttore di questo ensemble, Vincenzo Italiano. Il tecnico entra anche lui di diritto nei “giovani” in ascesa e chissà che nel suo futuro non ci sia qualche panchina prestigiosa. Per adesso, però, il prestigio sarà salvare lo Spezia, piazza data per spacciata a inizio anno e che invece sta incantando tutti, grazie soprattutto al suo spirito “Italiano”.

Glauco Dusso