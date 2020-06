Liverpool yes, ecco il 19esimo titolo

I Reds approfittano del regalo di Lampard, per festeggiare una Premier che mancava dal lontano 1990

Dopo 30 anni, è festa grande per la Merseyside Red, decisiva la sconfitta del Manchester City in serata allo Stamford Bridge contro il Chelsea per 2 a 1. Dopo la roboante vittoria per 4 a 0 ai danni del Crystal Palace era questione di ore se non di giorni per il Liverpool, che con 7 giornate di anticipo si laurea campione d’Inghilterra. Titolo numero 19 nella storia dei Reds, l’ultimo proprio tre decenni fa, quando la squadra di Dalglish alla guida dalla panchina e di John Barnes come mattatore della Kop, regalarono la First Division, staccando di nove punti l’Aston Villa. Il Liverpool si avvicina al Manchester United (20 titoli) nell’albo d’oro dei campionati inglesi. Resta, invece, staccato di ben sei allori l’Arsenal (13). Quel Liverpool aveva chiuso la stagione con 78 gol in 38 partite, la squadra di Klopp potrebbe battere questo record, viste già le 70 reti raccolte in appena 31 match. Per il tecnico tedesco, è il terzo titolo vinto dopo i primi due alla guida del Borussia Dortmund.

IL RESTO DELLA PREMIER

Ecco gli altri risultati della 31esima giornata del massimo campionato inglese: in zona Champions, successi importantissimi per Tottenham e Manchester United, rispettivamente contro West Ham e Sheffield United. 2-0 per gli Spurs, siglato Soucek (autorete) e Son; tris per i Red Devils, firmato dalla tripletta di Martial. Solo pari a reti inviolate, invece, per il Leicester in casa contro il Brighton.

Per la zona Europa League, successo esterno dell’Arsenal a Southampton per 2 a 0, grazie alle marcature di Nketiah e Willock; cosi come per l’Everton di Ancelotti in casa del Norwich per 1 a 0, grazie al gol di Keane; mentre vince tra le mura amiche il Wolverhampton contro il Bournemouth. Decisivo Jimenez. In coda, sconfitta per il Watford contro il Burnley per 1-0, decisiva la reti di Rodriguez; mentre raccoglie un ottimo pari l’Aston Villa al St James’Park contro il Newcastle. Accade tutto nella ripresa, con le reti di Gayle per i padroni di casa e Elmohamady per gli ospiti.

FOCUS LIGA

Stando al campionato spagnolo, mantengono la vetta della classifica con gli stessi punti (68), Real Madrid e Barcellona. Vittoria sofferta e di misura dei blaugrana in casa contro l’Athletic Bilbao, grazie alla rete a venti dal termine del croato Rakitic. Tutto facile invece per il Real in casa contro il Mallorca, decidono le marcature a tempi alterni di Vinicius Junior e del capitano Sergio Ramos. Ottava rete stagionale in Liga per il centrale spagnolo e rete numero 120 in carriera (69 solo in Liga). Piccolo ma importante record per il Mallorca, che fa debuttare a soli 15 anni e 218 giorni il talentuoso Luka Romero.

In zona Champions, terzo pari di fila per il Siviglia (2-2 contro il Villarreal) dopo i due precedenti contro Levante e Barcellona. Ne approfitta, invece, per allungare l’Atletico Madrid, vittoriosa proprio a Levante grazie all’autorete di Gonzalez. Per la zona Europa League, sconfitta per la Real Sociedad in casa contro il Celta Vigo, decide allo scadere del primo tempo un penalty di Iago Aspas; solo pari per il Getafe a Valladolid, con le reti tutte nel primo tempo di Mata e Unal; mentre cade il Valencia in casa dell’Eibar per 1-0, a causa di una sfortunata rete dell’ex interista Kondogbia; vittoria in trasferta, infine, dell’Osasuna contro l’Alaves, grazie alla rete di Toni. In coda, pareggio a reti inviolate per il Leganes contro il Granada e caduta dell’Espanyol a Siviglia contro il Betis per 1-0, decisivo Bartra.

Fonte foto: Liverpool Fc

Sandro Caramazza