Liverpool, risultati deludenti e attacco in difficoltà

I reds sono scivolati al quarto posto in campionato a causa di diversi passi falsi negli ultimi match

Il Liverpool di Jurgen Klopp vive forse uno dei primi momenti di reale difficoltà da quando il manager tedesco guida il club; dal primo posto in Premier Legue, i campioni in carica sono infatti scivolati fino al quarto con un rendimento piuttosto deludente nelle ultime partite.

L’ultima vittoria dei reds in campionato risale ad un mese fa contro il Crystal Palace, una vittoria larghissima per 0-7 con tutto l’attacco a segno. Da quel giorno però qualcosa si è inceppato e non solo il Liverpool non ha più vinto, ma ha siglato solamente un gol in quattro partite raccogliendo appena tre pareggi.

Se era possibile ipotizzare dei problemi in difesa a causa delle prolungate assenze di interpreti di ruolo, il vistoso calo di rendimento del trio d’attacco Salah, Firmino e Manè risulta davvero difficile da comprendere. La difesa anzi sta facendo il proprio lavoro perchè le reti subite sono solamente due negli incontri senza vittorie con West Bromwich, Newcastle, Southampton e Manchester United.

Servirà dunque invertire di nuovo la rotta per poter ricominciare a correre in campionato, dove la vetta dista solamente tre punti ma ci sono tante compagini, fino al sesto posto dell’Everton, che possono competere fino in fondo, anche il calendario non aiuta più di tanto gli uomini di Klopp che dopo il Burnley nel prossimo turno, avranno in poco tempo Tottenham, Manchester City e Leicester, tutti club che rientrano in una lotta serrata per la conquista di una Premier League che appare una delle più incerte degli ultimi anni.

Fonte foto: vbetnews.com

Alessandro Fornetti