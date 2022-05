Liverpool-Real Madrid è la sfida del pragmatismo: spettacolo assicurato

Finale di Champions League migliore non ci si poteva aspettare. Reds e Merengues a confronto per un ultimo atto da urlo. Klopp e Ancelotti i maestri

Per il last dance della stagione calcistica 2021/22 non ci si poteva augurare un finale migliore: Liverpool-Real Madrid. Poco meno di 24 ore e lo Stade de France accenderà le luci per l’ultimo meraviglioso atto della Uefa Champions League. Finale migliore forse non ci si poteva aspettare. Da un lato il mago Klopp e il suo Liverpool alla terza finale della coppa più importante negli ultimi 5 anni; dall’altro, Re Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid a caccia della 14esima Champions League della sua storia. Una serata magica in uno teatro magico come quello di Saint Denis. Nel 2006 l’ultima finale Champions in questo stadio, guarda caso con in campo sempre una spagnola contro una inglese : Barcellona-Arsenal (2-1 e blaugrana campioni d’Europa).

PRAGMATISMO A CONFRONTO

Liverpool-Real Madrid è la finale più spettacolare che la Champions League potesse regalare. Due filosofie di calcio simili a confronto – il pragmatismo – ma spiegato e promosso dai rispettivi professori e alunni in un modo totalmente differente. Da un lato il pragmatismo targato Jurgen Klopp fatto di coralità, sviluppo del gioco in verticale e intensità altissime. La forza del Liverpool più che il singolo è proprio il gruppo, la squadra. Un team composto sicuramente da gente di livello superiore (Salah, Thiago Alcantara, Alexander-Arnold) che però trova nel suo insieme l’arma più importante.

Dall’altro, c’è la banda guidata da Re Carlo. Come il collega tedesco, anche il tecnico italiano ha fatto e fa tuttora della praticità e del pragmatismo più esasperato il mantra per guidare le proprie squadre al successo, ma nel Real Madrid più che di pragmatismo collettivo o corale si può parlare di un pragmatismo individualista. Al pragmatismo moderno del mago Klopp, le Merengues rispondono con un livello di praticità fuori dal comune che trova nell’esperienza, nelle capacità dei singoli e nel DNA blancos i suoi precetti migliori. I vari PSG, Chelsea e Manchester City lo hanno testato sulla loro pelle subendo tre rimonte consecutive.

Il complesso di questo pragmatismo antitetico non può che può portare ad un unico risultato: lo spettacolo. Spettacolo nel suo significato più basico di emozione/emotività e come il calcio è in grado di suscitare tutto ciò? Con la sua vera essenza: il gol. Quali sono le due squadre che hanno segnato di più dagli ottavi di finale in avanti? Si, proprio Liverpool (13 gol) e Real Madrid (14). Domani più che mai la celebre frase di Boskov avrà più valore: “Se uomo ama donna più di birra gelata davanti a tv con finale Champions forse vero amore, ma non vero uomo”.

Sandro Caramazza