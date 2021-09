Milan spavaldo e senza paura, dopo le due finali è la resa dei conti

Appuntamento da brividi questa sera per il club di via Aldo Rossi, è la terza volta che i rossoneri incrociano la spada con i Reds

I tifosi rossoneri saranno in fibrillazione. A poche ore dal fischio d’inizio di Liverpool – Milan, l’adrenalina sta salendo velocemente nelle vene dei supporter del Diavolo. Il club rossonero è finalmente tornato nel palcoscenico che merita dopo 7 lunghi anni. Poteva esserci sfida più affascinante di quella di Anfield per bagnare l’esordio in Champions della squadra di Pioli?

Sette coppe dalle grandi orecchie per il Milan, sei per i Reds. Si sfidano sulla carta due dei club più titolati al mondo in ambito europeo. Le due compagini si sono incontrate soltanto altre due volte nella loro storia. Difficile dimenticarle, dato che si trattava in entrambi i casi di finali di Champions.

La grande beffa

Ricordata dai tifosi del Milan come una delle delusioni più cocenti della ultracentenaria storia rossonera, la finale di Instanbul del 2005 provoca ancora un brivido lungo la schiena di chi era presente in quel “maledetto” stadio. Capitan Maldini ed Hernan Crespo (doppietta) misero apparentemente in ghiaccio la partita già nel primo tempo.

Al rientro sul prato verde i Reds riuscirono a coronare un’incredibile rimonta nel giro di pochi minuti (dal 54′ al 60′). Gerrard, Smicer e Alonso permisero alla squadra di Benitez di pareggiare i conti. Il match si decise ai calci di rigore. Ricordiamo tutti gli scellerati errori di Serginho, Pirlo e Shevchenko. Una serata che è rimasta scolpita in maniera indelebile nelle menti dei tifosi rossoneri. Per fortuna il destino aveva in serbo una rivincita a stretto giro di posta.

Il trionfo di Atene

Penalizzato di 8 punti in Serie A per la vicenda calciopoli, il Milan si classifica soltanto quarto in campionato nel 2007. Tuttavia può approdare alla successiva edizione della Champions League, in quanto detentrice del titolo. A due anni di distanza dalla disfatta di Liverpool, infatti, i ragazzi di Ancelotti giungono alla finale di Atene. Di fronte di nuovo la corazzata inglese. Smentendo qualsiasi pronostico, i rossoneri portano a casa la coppa, vincendo 2 a 1. Mattatore della serata Filippo Inzaghi, che sarà poi dichiarato (giustamente) MVP. A siglare la rete dei Reds Dirk Kuijt.

Il presente

Quella di stasera ad Anfield è una semplice partita dei gironi di Champions, ma racchiude in sé una magia che dalle parti di Milanello mancava da tempo. Peccato per il forfait di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un fastidio al tendine d’achille. Poco male, mister Pioli ha recuperato Giroud e dispone in ogni caso anche dell’arma Rebic come centravanti adattato. Il fuoriclasse svedese, che detiene un particolare record nella competizione regina (ha segnato con 6 squadre diverse) guarderà la super sfida da casa. Giustamente lo staff tecnico dei meneghini ha preferito non rischiare Ibra, in vista del big match di domenica contro la Juventus.

Contro una squadra perennemente in Champions come il Liverpool, servirà tutta l’esperienza internazionale possibile. Ecco perché Olivier sarà fondamentale. Se guardiamo la rosa del Milan, infatti, sono pochi che possono vantare un curriculum altisonante in Europa. Altro aspetto fondamentale? Il ritmo. Se in Italia i rossoneri hanno messo tutti sotto, fino ad ora, con la loro pressione asfissiante, questa sera servirà quasi raddoppiare gli sforzi per uscire indenni da Anfield. Il Milan ha nel dna la predisposizione per certi appuntamenti. In Europa League, nelle ultime stagioni ha deluso, ma la Champions è tutta un’altra storia.

FOTO:Pianetamilan.it; Fanpage.it

Marco Fabio Ceccatelli