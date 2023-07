Liverpool, Mbappè obiettivo concreto

Tempo di lettura 1 minuto

Gli inglesi fanno sul serio per il fenomeno francese, sul piatto un’offerta ricchissima

L’ultimtum della dirigenza del Paris Saint Germain al proprio giocatore di punta ovvero Mbappè ha scosso il mercato attorno all’attaccante. Il contratto in scadenza tra un anno spaventa la società che non vuole rischiare di perderlo a zero e vorrebbe offrigli un ricco rinnovo. Tuttavia alcuni club esteri fiutano il possibile acquisto e tra questi negli ultimi giorni c’è il Liverpool che sembra fare sul serio. Sul piatto c’è un’offerta da 200 milioni di euro che potrebbe accontentare il PSG, tuttavia la trattativa resta complicata; il Real Madrid è sempre vigile sul calciatore ed in più i Reds il prossimo anno non giocheranno la Champions League, dettaglio non da poco se si vuole arrivare ad acquistare uno come Nbappè.

