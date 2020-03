Liverpool: La macchina del gol

Le favolose giubbe rosse sono dopo trent’anni dall’ultima volta, a un passo dalla vittoria in Premier. In coppa campioni però per volare verso una nuova finale dovranno ritrovare la loro diversità, il calcio d’attacco

Siamo nel marzo 2020, ma a Liverpool sembra la primavera del 1990. Oggi a distanza esatta di trenta lunghe stagioni calcistiche il titolo è lì a portata tra dieci partite. Questo risultato, che ha bisogno solo della matematica per essere ufficializzato, ridisegna la storia contemporanea della Premier League e sancisce la diversità del lavoro tecnico realizzato da Jurgen Klopp.

Ci sono voluti cinque anni all’istrionico allenatore tedesco per forgiare il 4-3-3 più verticale d’Europa. La lega di questa spada di re Artù chiamata Liverpool, è solida e costruita per raggiungere un solo scopo: il gol. Dall’otto ottobre del 2015, giorno del suo avvento sulla panchina dei reds, Jurgen der rascher (il veloce) non ha fatto altro che aggiungere giocatori che sapessero giocare in velocità e dritto per dritto: tanti grandi soldati che attaccano la porta come Borg attaccava bombardandola, la pallina da tennis.

L’asse centrale della squadra costruita da Klopp spiega le ventisei vittorie su ventisette in campionato, prima della “naturale” sconfitta di Watford. Si tratta di tutti giocatori aggressivi che giocano in avanti senza mai indietreggiare, ma attaccando a tempo lo spazio vuoto che sta davanti a loro e che la stessa squadra crea partendo col gioco dal basso. E’ aggressivo Alisson quando esce nel “mano a mano” con l’attaccante avversario, è aggressivo van Dijk perché trasforma la difesa in fondamentale chiudendo lo spazio ai “punteros” rivali, sempre in avanti. E’ verticale il terzino Robertson che arriva sul fondo a crossare e sono offensivi nei loro movimenti verso la porta Wijnaldum, Jordan Henderson e James Milner tre grandi leoni che hanno segnato finora 11 gol contribuendo a mettere il Liverpool in testa alla Premier.

Il massimo della costruzione della sua macchina da gol, Klopp l’ha ottenuto con la scelta degli attaccanti. Tutti e tre Mané, Firmino e Salah giocano in verticale partendo da lontano per guadagnare campo e velocità e per sfoderare due colpi tecnici: la qualità nel tiro in porta e l’assist che sono arrivati a quota trentadue sommando le assistenze di tutti e tre i finesseur. Questo attacco che sa fare il lavoro dei “9” e dei “10” è il segno della diversità del Liverpool rispetto ai concorrenti nella Perfida Albione e a quelli in campo internazionale che sognano di ereditarne la vittoria in champions. Dei 93 gol segnati in questa stagione, ben 46 infatti, sono da ascrivere al tridente offensivo, il punto di forza tecnico del Liverpool è lì, non c’è dubbio.

Il Liverpool ha nell’attacco e nel modo aggressivo di svilupparlo il suo punto di forza. Attacca non solo con gli obici, ma con una manovra corale che chiama i terzini e gli intermedi di centrocampo a trasformarsi in giocatori offensivi: è un modulo dai movimenti misti, più modi di occupare gli spazi. Esattamente come faceva Napoleone con l’odre mixte. Questa strategia ha dato mentalità vincente alla squadra: prima in campionato, campione del mondo per club grazie alla rivincita sul Flamengo che lo battè nel 1981, campione della supercoppa europea vincendo sullo storico rivale Chelsea.

In questo mare di trionfi c’è un dato però che sta emergendo nelle ultime partite: il Liverpool ha perso con Watford, Altetico Madrid e Chelsea in F.A. Cup senza segnare portando a 5 partite sulle 46 stagionali il report delle gare chiuse senza bucare la porta avversaria. Senza azionare cioè la sua macchina del gol. E’ un aspetto tecnico da considerare per la coppa più che per il campionato già vinto. Deve tornare a segnare la squadra di Klopp perché in Europa per vincere ci vogliono i gol: delle dieci squadre che in campo internazionale controllano una partita attaccando, il Liverpool è quarto nella classifica dei gol segnati in tutte le competizioni. Il Psg ha segnato 35 gol in più (135), il Manchester City 17 in più (110), il Bayern Monaco che tutti sottovalutano e che invece è una delle squadre che possono vincere la coppa ne ha fatti 14 in più (107), questo significa che non si possono lasciare troppe partite senza segnare: il rischio è perdere, nel momento decisivo, la forza propulsiva.

E anche quello di rimettere in carreggiata squadre che stanno segnando meno dei reds dandogli forza per il rush finale in coppa: la Juventus è a meno ventiquattro, il Barcellona a meno tredici, il Real Madrid a meno diciassette, il Borussia a meno sette gol. Le segnature quindi devono tornare per ridare, in vista del ritorno ad Anfield contro il depositario del verbo difensivo Simeone, l’equilibrio alla squadra.

Dovrebbe farcela Klopp ad aggiustare il circuito solo momentaneamente interrotto, per una squadra che sotto la sua gestione ha segnato in quattro stagioni e mezza 525 gol, ritrovare il filo tecnico del gioco è quasi automatico. E’ una grande squadra questo Liverpool moderno che Klopp “der rascher” ha costruito sui principi di velocità, ritmo, organizzazione offensiva, del vecchio Liverpool di Bill Shankly e Bob Paisley. Non solo i gol dunque ma anche la storia a segnarne la mentalità: Alisson sembra Ray Clemence o Bruce Grobbelaar, Robertson scende come Alan Kennedy, mentre Jordan Henderson apre il gioco come faceva Grame Souness e la bandiera Milner ricorda Emlyn Hughes. Anche questo è un merito di Klopp: aver saputo fondere tradizione e innovazione, e per questo, lui e le sue giubbe rosse da qui alla fine “non cammineranno mai sole”.

Foto Fonte: Calcio e Finanza

Matteo Quaglini