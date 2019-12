Liverpool, dicembre a cento all’ora

I Reds sono inarrestabili in Premier ma ora sono impegnati in due competizioni diverse in altrettanti giorni

Il Liverpool di Jurgen Klopp sta vivendo probabilmente il mese più impegnativo da quando il manager tedesco è alla guida del club, anche se finora i risultati restano sempre brillanti; sono infatti già tre le partite giocate, e vinte, ma sono addirittura quattro quelle ancora da disputare prima che il 2019 volga al termine. In particolare, la prima squadra è in Qatar dove dall’11 al 21 dicembre è in programma il Mondiale per Club, ma oggi il Liverpool è anche atteso dal match di Carabao Cup contro l’Aston Villa dove necessariamente sarà impiegata una squadra giovanile per far fronte all’assenza di tutta la rosa principale. Domani ci sarà invece l’esordio nella semifinale del Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, con i Reds chiaramente favoriti e chiamati ad alzare un altro trofeo a coronamento di una crescita esponenziale negli ultimi anni.

Carabao Cup e Mondiale per Club in due giorni non sono tutto, perché il Liverpool avrebbe dovuto affrontare il West Ham il 21 dicembre in Premier League ma il match è stato rinviato e andrà comunque recuperato. Il margine in campionato è largo, addirittura 10 punti di margine sul Leicester secondo e 14 sul Manchester City terzo, ma abbassare la guardia sarebbe l’errore più grande possibile. L’anno dei Reds si chiuderà con le sfida proprio alle Foxes dell’ex Brendan Rodgers e quella al Wolverhampton comunque difficile e impegnativa.

Dunque è un dicembre da disputare a cento all’ora tra i mille impegni in tutte le competizioni, con addirittura una squadra di riserve pronta a scendere in campo nella partita odierna di coppa. Gli obiettivi del club sono però chiari: vincere il Mondiale per Club e dare tutto in campionato e Champions League, dove l’urna di Nyon ha riservato la doppia sfida all’Atletico Madrid di Simeone negli ottavi di finale.

