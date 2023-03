Liverpool clamoroso 7-0 al Manchester United, Salah da record in Premier League per i Reds

Umiliante risultato subìto dagli uomini di ten Hag, tre doppiette tra cui quella dell’egiziano che continua a scrivere pagine di storia per il club

Anfield Road si stropiccia gli occhi. Il Liverpool spazza via il Manchester United, fresco vincitore della Coppa di Lega. Un 7-0 storico, per i red devils peggior risultato dal 1931. C’è anche, però, un’altra pagina di storia. Si tratta di Mohamed Salah che con la doppietta rifilata a de Gea aggancia e supera Robbie Fowler nella classifica dei migliori marcatori del Liverpool in Premier League. Per l’egiziano raggiunta quota 129 gol. Nel match di ieri altre due doppiette quelle di Gakpo e Nunez, sigillo finale di Firmino. I reds si rilanciano quindi per la lotta ad un posto in Champions League viste anche le sconfitte delle avversarie dirette. Per lo United un tonfo clamoroso e se vogliamo anche inaspettato visto l’ottimo momento di forma.

Glauco Dusso