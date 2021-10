Liverpool, City e tutto il fascino della Premier League

Alle ore 17:30 di ieri ad Anfield Road è andato in scena un match per cuori forti: nessun gol nei primi 45 minuti, ben 4 nella ripresa

Non ce ne vogliano gli amanti della Seria A o di qualche altro campionato europeo ma ieri, mentre in Italia andava in scena la facile vittoria della Roma ai danni dell’Empoli e il successo in rimonta del Napoli di Spalletti sulla Fiorentina, in Inghilterra Liverpool e Manchester City se le davano di santa ragione.

A dire il vero, il primo tempo è stato per lo più un dominio Citizens, durante il quale gli uomini di di Klopp si sono rintanati nella loro metà campo cercando di ripartire in contropiede per far male agli avversari, cosa non riuscita un granché. I padroni di casa infatti sono riusciti ad eseguire un solo tiro in porta in tutto il corso del primo tempo, qualcosa che ad Anfield non accadeva dal 2017.

Mohamed Salah esulta dopo il gol del momentaneo 2 a 1 per i Reds: l’egiziano è andato in rete per il settimo match consecutivo in tutte le competizioni

Eppure, chi ha cambiato canale pensando di assistere ad altri 45 minuti poco eccitanti, deve essersene pentito e non poco. Dopo che a sbloccarla ci ha pensato Sadio Manè – alla sua settima rete complessiva in carriera contro gli Sky Blues – e a pareggiarla Phil Foden – il primo calciatore così giovane a segnare in 3 presenze consecutive ai Reds dopo Lukaku nel 2013 –, sono stati Mohamed Salah e Kevin De Bruyne a fissare definitivamente il punteggio sul risultato di 2 a 2. Tuttavia, un dubbio sorge spontaneo: se dello spettacolo ne hanno beneficiato tutti gli spettatori presenti allo stadio o davanti la propria tv, chi delle due squadre ha tratto maggior vantaggio dal risultato di parità?

Il Chelsea di Thomas Tuchel esulta per il gol del definitivo 3 a 1 ai danni del Southampton

Probabilmente il Chelsea e sì, perché se il punticino ottenuto da Liverpool e Manchester City li ha mantenuti entrambi in seconda posizione, la vittoria dei Blues appena un giorno prima ha permesso a quest’ultimi di raggiungere la vetta della Premier League in solitaria. Nonostante la squadra di Klopp sia rimasta l’unica imbattuta in tutto il massimo torneo d’Oltremanica (4 vittorie, 3 pareggi), è la compagine di Tuchel a occupare il primo posto con un punto di vantaggio su quest’ultima.

Dopo le due settimane di pausa per le Nazionali, si riprenderà con la Premier League: riusciranno i londinesi a mantenere la vetta del podio? Quel che è certo, è che noi saremo li ad assistere.

Fonti foto: Sky Sports, The Liverpool Offside, La Repubblica

Fabrizio Scarfò