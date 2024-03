Liverani lo chiama, lui si rifiuta di entrare: Dia messo fuori rosa

Tempo di lettura 1 minuto

Il senegalese out per le prossime partite della Salernitana dopo che a Udine non è voluto entrare in campo negli ultimi minuti di partita

Vertici della Salernitana infuriati con Boulaye Dia. L’attaccante, chiamato da Liverani per l’ingresso in campo nel finale di match con l’Udinese, si è rifiutato di entrare declinando l’invito del suo allenatore. Il fatto, già segnalato dal tecnico nel post partita, ha irritato non poco il presidente del club ed ora il senegalese è stato messo fuori rosa. Ora si studieranno altri provvedimenti per il calciatore che potrebbe anche essere multato di metà del suo stipendio. Una stagione travagliata la sua, iniziata con la mancata cessione in estate e proseguita con poche gioie e molti dolori. Questo sembra l’epilogo della sua avventura a Salerno, ciliegina sulla torta di un momento durissimo per la squadra campana a cui servirà un miracolo per evitare la retrocessione.

Glauco Dusso