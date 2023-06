L’Italia under 20 da notti magiche: è già storia

Gli azzurrini di Nunziata sono approdati in finale del Mondiale under 20. Decisiva la vittoria di ieri sera per 2-1 contro i pari età della Corea del Sud

Quanto è bella e divertente la “Giovine Italia di Nunziata”. Fantastica cavalcata dell’Italia Under 20 al Mondiale di categoria. Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale è arrivata in finale e sfiderà l’Uruguay per aggiudicarsi l’ambito trofeo giovanile. Un percorso netto ed emozionante quello degli azzurrini. Ieri in tarda serata, 23 ore italiane, è andata in scena la semifinale contro la Corea del Sud. Match intenso che si è deciso al fotofinish grazie alla magia di Pafundi, il baby fenomeno dell’Udinese classe 2006. Meraviglioso il suo mancino su calcio piazzato a battere Kim (il portiere in questo caso). Domenica, la finalissima contro l’Uruguay, anche la nazionale sudamericana non ha mai vinto il Mondiale under 20, ma a differenza degli azzurri ha giocato nella sua storia due finali: la prima nel 1997 in Malesia perdendo contro l’Argentina 2-1 e la seconda nel 2013 in Turchia capitolando ai rigori contro la Francia.

I BABY AZZURRI LA CILIEGINA SULLA TORTA

Comunque vada, il 2023 può essere etichettato come l’anno dell’Italia. Il grande cammino dell’Italia Under 20 va ad aggiungersi all’incredibile risultato ottenuto nelle competizioni Uefa dai club italiani. Ben 5 semifinaliste tra Champions, Europa League e Conference League più tre finaliste: Inter, Roma e Fiorentina. È vero, le prime due finali non sono andate per il verso giusto e quella dei nerazzurri contro il Manchester City sembra proibitiva, ma chi se lo aspettava un anno così? La ciliegina sulla torta la sta per mettere l’Italia under 20. Per la prima volta in finale battendo avversari del calibro di Brasile ai gironi e Inghilterra agli ottavi. Ora la finale contro l’Uruguay. Arrivarci è già un traguardo incredibile, portare il trofeo a casa è possibile: sognare non costa nulla.

I PROTAGONISTI

L’Italia di Nunziata si è costruita e cementata grazie alla forza del gruppo: una delle chiavi più importanti per raccogliere successi e soddisfazioni, ma al netto del gruppo, bisogna evidenziare due importanti elementi: il coraggio nelle scelte e la qualità. Nel primo caso il merito è tutto del CT. Accantonato il falso mito dell’integralismo, ha cambiato in corso d’opera la sua idea di gioco facendo svoltare la sua squadra. Partito con il duo qualità Baldanzi-Pafundi, Nunziata ha optato per la via maestra dell’equilibrio decidendo per una staffetta fra i due che in semifinale si è dimostrata la carta vincente. Esce l’empolese, entra il friulano e l’Italia vince la partita. In campo ci vanno ovviamente i giocatori e di qualità questa Italia ne ha da vendere. Uno fra tutti Cesare Casadei. Sette i gol dell’ex baby prodigio dell’Inter, oggi al Reading in prestito dal Chelsea. Autentico trascinatore di questa squadra, ma non è il solo: i già citati Baldanzi e Pafundi illuminano la batteria dei centrocampisti di Nunziata, la corsa di Giovane sempre a centrocampo, la tecnica di Ambrosino ed Francesco Pio Esposito in attacco. Più una difesa solida a protezione di Desplanches, portiere ex Milan, e domenica tutti con loro per raggiungere un traguardo storico.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciodangolo