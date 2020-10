L’Italia U21 vince anche con i sottoetà: battuta l’Irlanda 2-0

L’Under 20 italiana trascinata dai calciatori aggregati dall’Under 21 supera con un gol per tempo gli irlandesi

L’Italia U21 guidata eccezionalmente in panchina da Alberto Bollini e con soli quattro calciatori di categoria causa contagi da Covid-19, affronta l’Irlanda in una sfida valevole per le qualificazioni all’Europeo del 2021.

La partita vede l’Italia partire bene e rendersi pericolosa soprattutto sulla fascia sinistra dove Frabotta è molto attivo e sfiora il gol. L’Irlanda invece fatica a creare occasioni e si fa vedere dalle parti di Cerofilini soltanto due volte con tentativi non pericolosi. Sul finire della prima frazione ecco il vantaggio degli azzurrini: Sottil, uno dei quattro reduci dall’Under 21, se ne va sulla fascia entra in area e con il destro batte Bazunu sul secondo palo. All’intervallo dunque l’Italia conduce 1-0.

Nella ripresa l’Irlanda sfiora subito il pari con una punizione pericolosa che Portanova respinge male sfiorando l’autogol. L’Italia però c’è e prima sfiora il gol Cutrone che non arriva su un gran pallone di Ricci, poi realizza il 2-0 con lo stesso attaccante della Fiorentina che servito da Sottil anticipa un difensore e insacca alle spalle del portiere. L’Irlanda prova a reagire ma non crea particolari pericoli alla difesa italiana, il match finisce dunque 2-0 per gli azzurri.

Grande successo dell’Italia che con quasi tutti i componenti della squadra sottoetà riesce ad avere la meglio sull’Irlanda che non si è mai riuscita a rendere realmente pericolosa. Con questo successo gli azzurrini si prendono la vetta del girone a pari merito proprio con gli irlandesi che però hanno giocato una partita in più.

Fonte foto: tuttosport.com

Alessandro Fornetti