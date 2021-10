L’Italia U21 beffata dalla Svezia: quattro punti in due match e secondo posto nel girone

L’Italia U21 beffata dalla Svezia: quattro punti in due match e secondo...

Gli azzurrini dopo la vittoria in Bosnia raccolgono solo un punto nella sfida casalinga contro i pari età svedesi

L’Italia U21 di Paolo Nicolato si prende 4 punti dalla seconda tornata di partite di qualificazione al prossimo Europeo; dopo le vittorie su Lussemburgo e Montenegro gli azzurrini si sono imposti anche sulla Bosnia, inciampando però contro la Svezia a causa di un gol subito nei minuti di recupero. Nel girone F dopo aver sperato di raggiungere il primato, si devono accontentare di un momentaneo secondo posto proprio alle spalle degli scandinavi, che però hanno disputato una gara in più.

Nella gara disputata venerdì scorso al Football Training Centre di Zenica, in Bosnia, i ragazzi di Nicolato sono partiti fortissimo siglando due reti in poco meno di mezz’ora; Okoli, difensore della Cremonese e Vignato, centrocampista del Bologna, gli autori dei gol, entrambi su assist di Sandro Tonali che continua nel suo momento magico dopo lo straordinario inizio con la maglia del Milan. Il gol di Barisic per la Bosnia rende il finale più complicato ma la Nazionale azzurra esce dalla trasferta bosniaca con il massimo dei punti.

Nella gara odierna contro la Svezia invece, probabilmente la più difficile del raggruppamento, serviva vincere per scavalcare al primo posto proprio gli scandinavi. Allo stadio Brianteo di Monza dopo il gol di Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa che sta facendo benissimo in questa stagione e che ha già gli occhi delle grandi puntati addosso, è arrivato però il pari beffa degli svedesi con Prica al minuto novantadue. Doccia fredda per gli uomini del ct Nicolato che hanno comunque ancora tempo e modo di scavalcare gli avversari e prendersi il primato

Un successo ed un pareggio dunque per gli azzurrini che salgono a 11 punti nel gruppo F di qualificazione all’Europeo; prima, anche grazie alla disparità di partite giocate, c’è la Svezia a 12 punti, poi al terzo posto a pari merito Montenegro ed Irlanda a 7, Bosnia a 5 e Lussemburgo a 1.

Alessandro Fornetti