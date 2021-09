L’Italia torna a sorridere contro la Lituania

Gli azzurri privi di moltissimi titolari a Reggio Emilia si divertono e tornano saldamente in vetta al girone di qualificazione per Qatar 2022

Doveva essere una formalità e così è stato. La nazionale di Roberto Mancini ha ritrovato la vittoria ieri nel confronto con la Lituania, avversario troppo modesto per impensierire anche solo le nostre terze linee. Si arrivava infatti al match con qualche preoccupazione, visti i forfait che si susseguivano senza sosta ed i due pareggi delle partite precedenti.

L’Italia sperimentale non ha però deluso il ct Mancini che ha potuto dare spazio a chi di solito gioca meno ed ha comunque dominato la partita sin dall’inizio. In particolare l’attacco ha dato delle risposte molto positive; orfano di Insigne, Immobile e Chiesa ma allo stesso tempo anche di Belotti e Zaniolo, Mancini ha optato per i giovani Kean e Raspadori, attesi da stagioni importanti anche con le maglie dei loro club. I due non solo hanno contribuito attivamente al successo (doppietta per l’attaccante della Juventus, un gol ed un autorete provocata per quello del Sassuolo – Di Lorenzo ha chiuso i conti) ma hanno anche dimostrato grande chimica svariando lungo tutto il fronte d’attacco. Ottime risposte anche dal centrocampo guidato ancora dall’imprescindibile Joginho, coadiuvato da Cristante e Pessina che hanno smistato bene il pallone non perdendo mai la calma di fronte alla chiusissima difesa lituana.

Il test non era difficile chiaramente ma l’Italia può tornare a sorridere; trentasettesimo risultato utile consecutivo e record sempre più incredibile, considerato che l’ultima sconfitta azzurra risale al 10 settembre 2018. Inoltre la banda del Mancio torna padrona del proprio destino per quanto riguarda la qualificazione a Qatar 2022, prossimo grande torneo per le nazionali. Infatti la Svizzera, che comunque dovremmo ancora affrontare in Italia, non è andata oltre il pareggio contro l’Irlanda del Nord andando a sei punti dagli azzurri che hanno segnato anche moltissime reti in più.

Dopo qualche critica assolutamente senza fondamento, visto che siamo all’inizio della stagione dopo aver vinto l’Europeo, l’Italia ha rimesso le cose a posto e ad ottobre proveremo ancora a scrivere la storia con una final four di Nations League che si prospetta molto interessante.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti