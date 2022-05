L’Italia torna a Cesena per la sfida all’Ungheria

La Nazionale azzurra dopo 13 anni ritornerà nuovamente al Dino Manuzzi per disputare una partita. Il 7 giugno è in programma il match contro i magiari

L’Italia di Roberto Mancini ritornerà a giocare sul campo del Cesena dopo ben 13 anni. Martedì 7 giugno, gli azzurri scenderanno in campo al Dino Manuzzi contro l’Ungheria per il secondo impegno della Nations League. Il primo sarà contro la Germania. L’ultima volta che l’Italia scese in campo a Cesena avvenne 18 novembre del 2009 in un Italia-Svezia 1-0 amichevole con rete decisiva di Giorgio Chiellini. I precedenti in Romagna parlano a favore della Nazionale di Mancini: tre partite, altrettante vittorie e nove gol fatti e zero subiti. La speranza è che il trend venga confermato.

Sandro Caramazza