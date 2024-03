L’Italia fa due su due: battuto anche l’Ecuador

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo il successo con il Venezuela eccone un altro, finisce 2-0 per gli azzurri il secondo e ultimo test della mini tournée americana

Spalletti può essere soddisfatto. Finisce con due vittorie il viaggio negli USA dell’Italia. Ieri sera alla Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey, Ecuador battuto per 2-0 dagli azzurri. Buon test senza troppi rischi. Le reti sono arrivate all’inizio e alla fine. Apre le marcature Lorenzo Pellegrini dopo 3 minuti, a sancire così il momento d’oro del centrocampista della Roma rigenerato da De Rossi. Giallorosso che tira in porta dopo una punizione di Dimarco respinta dalla barriera. Chiude la gara il gol di Barella, capitano di serata, arrivato al 94’ con una splendida azione dove il centrocampista dell’Inter supera con un tocco sotto il portiere dopo lo splendido assist di Orsolini. Buoni gli esordi di Vicario e Bellanova, in generale l’Italia ha mostrato una buona condizione e affiatamento contro un avversario di livello. Ora gli azzurri si ritroveranno direttamente il 30 maggio per la preparazione a Euro 2024 dopo la fine dei campionati di club.

Glauco Dusso