L’Italia capitola all’esordio contro l’Inghilterra

La Nazionale di Roberto Mancini ha perso ieri sera 1-2 al Maradona di Napoli contro i Tre Leoni. Gli azzurri non perdevano in casa nei gironi di qualificazione addirittura dal 1999

C’è tanto lavoro da fare per Mancini. L’Italia vista ieri sera contro l’Inghilterra è ancora un grande cantiere aperto. Il primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona (ex San Paolo) è un incubo. Imbarazzante dominio inglese, che chiudono i primi 45′ sullo 0-2 con le reti di Declan Rice ed Harry Kane su rigore. Parziale bugiardo con Bellingham e soprattutto Grealish a graziarci allo scadere. Nella ripresa, l’Italia si sveglia giocando più per inerzia e orgoglio che con tecnica e idee di gioco. Al 56′ arriva la nota più positiva dell’amara serata italiana: Pellegrini imbuca per Mateo Retegui, che alla prima palla toccata in tutta la partita batte Pickford per il momentaneo 1-2. Esordio complicatissimo per l’oriundo del Tigre, costantemente anticipato da Harry Maguire. Il gol galvanizza l’Italia che crea diverse potenziali occasioni con gli ingressi poi di Politano a destra e Gnonto a sinistra. Nel finale, rosso per Shaw e tutto per tutto di Mancini con Gianluca Scamacca. Gli azzurri chiudono con una sconfitta la prima partita delle qualificazioni a Euro 2024 ed è un KO storico. Non solo gli azzurri non perdevano nei gironi di qualificazione in casa dal 1999 una gara (vs Danimarca 2-3), ma la Nazionale non perdeva una partita di qualificazione all’Europeo dal 2006 (contro la Francia 3-1) e addirittura non usciva sconfitta alla partita d’esordio di qualificazione di un torneo internazionale dal 1974 (3-1 contro l’Olanda).

Sandro Caramazza