Lipsia, l’unica squadra che può ravvivare la Bundesliga

Il club della Red Bull sta provando a lottare contro i bavaresi

La Bundesliga è un campionato che da anni si gioca già sapendo chi alla fine alzerà il trofeo; il Bayern Monaco ha monopolizzato la scena tedesca grazie ai suoi campioni e al fatto di sapersi sempre rinnovare con l’acquisto di giovani calciatori provenienti proprio dalle sue rivali in Germania. Upamecano del Lipsia infatti è già stato acquistato e si trasferirà in Baviera in estate per esplodere definitivamente e diventare un titolare al posto del partente Alaba.

Se c’è una squadra che potrebbe impensierire il Bayern Monaco in Bundesliga è proprio il Lipsia; i ragazzi guidati da Nagelsmann stanno disputando una stagione di grande livello, nonostante la cessione al Chelsea del loro bomber Timo Werner, e sono attualmente dietro di soli due punti rispetto ai bavaresi. Le altre compagini hanno dimostrato di non saper tenere il ritmo imposto da queste due, a partire da un Borussia Dortmund sempre molto discontinuo.

Per rendere la Bundesliga un campionato più incerto servirà una vera impresa al Lipsia dato il divario tecnico e l’assoluto dominio che gli avversari hanno imposto non solo in Germania ma proprio a livello internazionale, facendo incetta di titoli nell’ultimo anno. La prossima giornata potrebbe essere favorevole al club della Red Bull visto che affronterà il Friburgo mentre il Bayern se la vedrà con il Borussia Dortmund in una sfida sempre molto sentita.

I bavaresi restano dunque i chiari favoriti per la vittoria dell’ennesimo titolo ma il Lipsia vorrà provare fino all’ultimo a rendere incerto un campionato che da troppo tempo non lo è più.

Fonte foto: footballnews24.it

Alessandro Fornetti