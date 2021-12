Lipsia, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore

Il club tedesco dopo essersi separato da Marsch ingaggia il tecnico italiano per provare a risollevare la stagione

Il Lipsia ha trovato il sostituto di Jesse Marsch, esonerato lo scorso 20 novembre a causa di un inizio di stagione pessimo tra Bundesliga e Champions League. Il tecnico americano paga l’eliminazione dalla fase a gironi della massima competizione europea in un gruppo, con Manchester City e PSG, dove era difficilissimo passare il turno, ma soprattutto un cammino nel campionato tedesco decisamente sotto le aspettative. Il nuovo allenatore sarà Domenico Tedesco, allenatore italiano ma che ha vissuto la propria carriera proprio in Germania. L’ex tecnico dello Shalke 04 ha firmato un contratto fino al 2023 con l’obiettivo di risollevare la classifica in Bundesliga che ora vede il Lipsia all’undicesimo posto e di fare bene in Europa League dopo il terzo posto nel girone di Champions. Ottima oppotunità questa per Tedesco che si accomoda su una panchina prestigiosa e dagli importanti obiettivi presenti e futuri.

Alessandro Fornetti