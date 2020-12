Lipsia, crescita continua nel segno di programmazione e risultati

Il club tedesco ha superato il difficilissimo girone con PSG e Manchester United e occupa il terzo posto in Bundesliga

Se è vero che ormai il Lipsia non è più una sorpresa a livello nazionale, lo è altrettanto che nel girone di ferro in Champions League con PSG e Manchester United, oltre al Basaksehir, non era scontato il passaggio del turno agli ottavi di finale. Julian Nagelsmann si sta imponendo sempre di più come tecnico e sta portando la squadra ad ottenere ogni anno risultati sempre solidi e costanti.

Nonostante il club della Red Bull non faccia spese pazze, tramite la programmazione sta crescendo come società di stagione in stagione e si sta affermando come una delle compagini più interessanti a livello internazionale. Si pensava infatti che la cessione al Chelsea di Timo Werner spegnesse la crescita del club ma così non è stato e anzi forse questo è il miglior momento della storia del Lipsia. In Bundesliga l’ultimo match è stato il pirotecnico 3-3 sul campo del Bayern Monaco che ha evidenziato come il Lipsia possa puntare davvero in alto nonostante un Bayern che è ad oggi probabilmente la squadra più forte al mondo.

In Champions League invece gli uomini di Nagelsmann hanno disputato una grandissima fase a gironi riuscendo a battere una volta il PSG e una, quella decisiva nel match di ieri, il Manchester United. Passando da secondi le insidie per gli ottavi di finale sono molte, ma i tedeschi hanno già dimostrato di poter battere qualunque avversario.

Fonte foto: sportnotizie24.com

Alessandro Fornetti