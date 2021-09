Lionel Messi e Pep Guardiola: così vicini così lontani

Entrambi hanno lasciato la loro casa sportiva, il Barcellona, per vincere anche in altri contesti, ora si ritrovano per l’ennesima volta l’uno contro l’altro

Per anni sono stati i principali artefici, rispettivamente in panchina ed in campo, dei successi di una delle squadre più spettacolari della storia del calcio: stiamo parlando del Barcellona di Pep Guardiola e Lionel Messi. Il primo ha innestato l’idea del tiki taka nella testa dei suoi ragazzi, il secondo è stato il principale sponsor di questa idea dentro il terreno di gioco. Un binomio eccezionale, spezzato per la prima volta nel 2012, quando Pep si è separato dal club blaugrana e reciso definitivamente quest’estate, quando Messi ha lasciato la Catalogna a parametro zero per accasarsi al Paris Saint-Germain.

Dietro entrambe queste scelte c’è il minimo comune denominatore di voler dimostrare a tutto il mondo che si può vincere con le proprie idee e con il proprio talento anche al di fuori della culla dorata dove queste idee e questo talento sono stati cresciuti, svezzati, migliorati giorno dopo giorno. C’è il desiderio di voler uscire dalla propria zona comfort e mettersi alla prova in contesti differenti, sempre provando a fare la differenza quando tutti si aspettano che tu la faccia. Guardiola si è messo in gioco ormai da diversi anni, ma nonostante elogi e trofei sia da tecnico del Bayern Monaco che del Manchester City la sensazione di incompiutezza è ancora presente: manca la Champions League, conquistata per ben due volte ai tempi del Barcellona. Al contrario, Messi solo qualche mese fa ha deciso di cambiare maglia per la prima volta da quando è arrivato in Europa. Oltre al Paris Saint-Germain, l’altro top club che avrebbe potuto mettere le mani sulla Pulce durante il mercato estivo era proprio il City, ma Guardiola non ha mai espresso apertamente il desiderio di volere allenare di nuovo Messi e lo stesso Leo non ha mai spinto in prima persona per ricongiungersi col suo ex tecnico. Le ragioni possono essere molteplici, ma non si può non pensare che entrambi abbiano scelto di provare a vincere senza affidarsi all’altro, in modo da dimostrare una volta per tutte quanto del loro contributo c’è stato nei loro gloriosi successi del passato. Per ora, lo score è favorevole all’ex fantasista del Barcellona, che a partire dalla semifinale del 2015 col Bayern Monaco fino ad arrivare alla sfida di ieri sera tra Psg e Manchester City, ha spesso e volentieri dato dispiaceri a Guardiola, il quale però non ha mai serbato rancore. “Quando una partita è equilibrata di solito vince la squadra dove gioca il piccoletto” disse Pep dopo la sfida del 2015, “Leo è un fenomeno, se lui è felice a Parigi io sono felice per lui” ha poi aggiunto dopo la sconfitta per 2-0 di ieri sera.

La stima c’è e ci sarà, ambo i lati, perché sia Guardiola che Messi sanno entrambi quanto l’altro sia stato fondamentale per raggiungere la gloria. Ora però è tempo di nuove sfide, che nel calcio possono metterti contro un tuo mentore, un tuo idolo, financo un tuo amico. Perché essere considerato tra i più bravi è bello, ma essere considerato il migliore è ancora più bello.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)