Lione ultimo in classifica, Fabio Grosso esonerato

Il tecnico italiano non è riuscito a risollevare la disastrosa situazione dei francesi

Il Lione continua la sua annata disastrosa in campionato, con l’ultimo posto solitario ed i soli 7 punti conquistati in dodici partite. Dopo l’esonero di Blanc a settembre con l’arrivo in panchina di Fabio Grosso, la dirigenza pensava di riuscire a tirarsi fuori dalle cattive acque ma invece così non è stato. L’allenatore italiano ha vinto solo una delle sette partite in cui è stato in carica ed è arrivato l’esonero anche per lui. Per la sua successione si valutano i nomi di Sampaoli e Tudor con la situazione Lione che si fa sempre più intricata.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti