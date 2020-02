Lione-Juventus: Rivoluzione Francese -analisi e pagelle

Vincono con merito i francesi con un gol di Tousart. La squadra di Sarri cade per la prima volta in coppa. Primo tempo giocato molto male, poi nella ripresa con gli ingressi di Ramsey e Higuain il gioco d’attacco cresce ma non basta

Vince il Lione contro la Juventus che insegue la coppa, vince e attua la sua grande rivoluzione francese. Alla vigilia i favori del pronostico sono tutti per madama, che vuole subito chiudere il discorso qualificazione ed imporre la “restaurazione” dei più forti dall’alto delle sei partite europee di imbattibilità e di una classe superiore.

Per far ciò Sarri, nella terra che fu di Napoleone, si ricorda forse di una delle tre strategie d’attacco del generale-imperatore: la manoeuvre sur les derriere. Lo schema con il quale Bonaparte assaltava il fronte avversario caricando con una parte dell’esercito su di un lato per poi una volta che le truppe nemiche si fossero sbilanciate, sfondare nello spazio centrale lasciato vuoto.

Questo spiega la presenza di Cuadrado come esterno a destra. E’ il colombiano, infatti, l’ala che nelle intenzioni dovrebbe allargare la linea a cinque dei francesi puntando e saltando Cornet e Marcal che difendono davanti a lui. Con questo movimento si dovrebbero aprire spazi per Dybala che gioca centravanti e per Cristiano Ronaldo che parte largo a sinistra per poi chiudere in mezzo all’area. Ma non ci sono movimenti e il 5-3-2 del Lione è granitico ed invalicabile nonché pronto a partire in contropiede.

Dopo 15′ minuti di equilibrio, la prima occasione è per le “Citoyenneté” di Rudi Garcia: Ekambi di testa colpisce la traversa da calcio d’angolo. Al 30′ arriva il gol, mentre De Ligt è fuori causa per un colpo alla testa, Cornet affonda Danilo che non lo tiene e la palla da Aouar arriva a Tousart in area piccola: colpo di carambola ed è 1-0 Lione. Ci si aspetta che la Juventus reagisca, ma c’è solo uno scambio Ronaldo – Dybala col tiro a giro del portoghese che si spegne fuori dai pali di Lopes.

Primo tempo della Juventus senza ritmo, pressing, qualità nei passaggi, movimenti, delle manovre di Cuadrado poi nemmeno l’ombra. Inizia la ripresa e qualche movimento in più nasce sugli esterni e tra le linee, gli affondi di Alex Sandro danno il segnale del forcing. Nasce la domanda: che cambi farà Sarri? Al 61′ entra Ramsey per uno spento Pjanic e al 68′ Higuain mentre Dybala ha appena mandato fuori il pareggio da dentro l’area. Quando fa il suo ingresso anche Bernardeschi la Juventus è stabilmente 4-3-3 con Cristiano prima punta, Higuain a sinistra e Dybala che arma il sinistro a destra. Il Lione tiene, la Juventus attacca e forza: Ronaldo reclama un rigore per spinta di Denayer, Higuain calcia fuori da dentro l’area e Dybala si vede annullare un gol per fuorigioco di una gamba.

Dopo cinque di recupero non c’è più tempo, fischia Gil Manzano ed esultano braccia al cielo giocatori e tifosi francesi: la rivoluzione è fatta per la restaurazione la Juventus nel ritorno avrà bisogno di tutta la sua classe e la sua forza di carattere.

La squadra di Sarri ha giocato complessivamente male, al netto di un secondo tempo in forcing, la chiave sta nel non-gioco del primo: una squadra che utilizza il 4-3-3 deve essere ricca di movimenti in avanti e in verticale. Nessuna sovrapposizione di Alex Sandro e Danilo, nessun inserimento di Rabiot, Cuadrado ala tattica mai in partita, Dybala e Ronaldo mai serviti. La sconfitta si spiega così: nell’immobilismo.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6: Non deve fare nessuna parata importante, sul gol nulla può perché Tousart è vicinissimo e lo prende in controtempo.

Danilo 5: Non scende mai nel primo tempo ad aiutare Cuadrado eppure la sua forza fisica servirebbe nel due contro due con Cornet e Marcal. Ripresa senza lampi.

De Ligt 5,5: Prende un pestone involontario da Alex Sandro ed esce sanguinante, ne approfitta il Lione che segna. Ci si aspetta una presenza più granitica da lui.

Bonucci 6: Lotta da capitano ferito nell’orgoglio per il gol subito. Prova nel secondo tempo qualche pallone in verticale, ma anche lui è meno aggressivo del solito.

Alex Sandro 5: Brutta partita. Nessuna sovrapposizione nel primo tempo, non attacca mai lo spazio davanti a sé. Nel secondo prova a sostenere la manovra ma senza qualità.

Pjanic 5: Torna da giocatore maturo nella casa che lo lanciò da giovane. Regia e giro palla lenti, mai una verticalizzazione eppur il piede canta quando guarda lontano. L’infortunio da cui veniva ha pesato. (Dal 61′ Ramsey 6: gioca intermedio con licenza di inserirsi i movimenti ci sono, gli manca il colpo alla Bond.)

Bentancur 5,5: Mezzo punto in più di Pjanic perché contrasta a centrocampo Tousart e Aouar, poco fraseggio però e così la sua zona rimane “grigia”.

Rabiot 4,5: Ritrova la sua terra natia, ma non trova la partita che vorrebbe. Nessun inserimento, nessuna corsa in avanti. Nel primo tempo ha la palla per aprire il contropiede e la sbaglia, manifesto di una prova mediocre. (Dal 78‘ Bernardeschi s.v: non ha il tempo di entrare nel vivo delle azioni confinato com’è al ruolo di intermedio sinsitro. Trenta metri avanti non era meglio?)

Cuadrado 4,5: Doveva essere il giocatore tattico di Sarri, l’ala che con le sue corse apriva agli obici argentini e portoghesi. Non salta mai l’uomo, anche Napoleone si sarebbe infuriato. (Dal 68′ Higuain 6: con lui la squadra ha peso e profondità in area, sfiora il gol nell’assalto finale e si dispera.)

Dybala 6,5: Il migliore dei suoi ed il più pericoloso. Gli annullano un gol per una gamba e sarebbe stato quello qualificazione. Quando arma il sinistro la Juventus cambia passo e gioco.

Ronaldo 5,5: Combatte con la classe del vecchio leone ancora re incontrastato della foresta. Un tiro fuori, una punizione sulla barriera, un rigore chiesto, poco per uno come lui.

Sarri 5,5: L’idea iniziale di Cuadrado esterno alto per allargare il Lione è valida, ma non nasce né cresce sul campo. Il suo calcio a centrocampo ancora non si vede, non riesce a far attivare il suo percorso di gioco. Mentre Bernardeschi mezz’ala non è una buona idea.

Dichiarazioni Sarri: “Primo tempo con circolazione blanda, per questo abbiamo subito. In fase difensiva ci è mancata cattiveria e aggressività. Con la squadra insisto nella velocità della palla mossa: non riesco ancora a trasmetterlo”.

Foto Fonte: Corriere.it

Matteo Quaglini