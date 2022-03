L’Inter va a Liverpool per capire se è veramente tornata

La vittoria con la Salernitana ha dato un primo segnale che però va confermato negli impegni seguenti, il primo è domani sera in Champions League, Simone Inzaghi cerca risposte

Lo 0-2 di San Siro pesa come un macigno ma il punto non è questo. L’Inter sapeva già dal sorteggio che l’impresa sarebbe stata ardua ma adesso l’importante è dimostrare di esserci. Il roboante successo di venerdì non deve rimanere un caso isolato quindi serve capire se i nerazzurri hanno messo definitivamente alle spalle il periodo no. Il Liverpool è un test di altissimo livello, Anfield un palcoscenico spettacolare. Qualificarsi è impresa ardua ma già disputare una partita all’altezza potrebbe certificare la guarigione interista, poi quello che succede succede. Simone Inzaghi vuole replicare l’ottima partita d’andata, tenterà sempre senza Barella ancora squalificato e con il dubbio su chi lo sostituirà. Vidal sembra in vantaggio sugli altri. Se in attacco pare scontata la conferma di Dzeko e Lautaro, sulla sinistra bisogna monitorare le condizioni di Perisic. Se il croato non dovesse farcela il tecnico potrebbe essere ingolosito dalla carta Gosens, realisticamente, però, dovrebbe essere Darmian a iniziare sull’out di sinistra.

Glauco Dusso