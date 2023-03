L’Inter trova l’accordo con de Vrij: pronto il rinnovo biennale

Dopo una lunga trattativa sembra essersi sbloccata la situazione tra i nerazzurri e il centrale olandese, ci sarà anche lui nella difesa del futuro interista

L’Inter è attesa da un mese di aprile cruciale ma intanto comincia a buttare un occhio anche al futuro. La difesa è uno di quei reparti che ha più bisogno di lavoro visto anche l’addio ormai annunciato di Skriniar e altri giocatori col contratto in scadenza. Uno di questi era Stefan de Vrij. Usiamo il passato non a caso perchè pare finalmente giunta ad una conclusione la telenovela tra la società e il difensore. Sarebbe potuto andare via a zero e le proposte non mancavano soprattutto dall’estero. Il numero 6 nerazzurro, però, ha accettato la proposta di rinnovo della Beneamata e quindi con tutta probabilità si legherà al club sino al 2025. Per lui la stessa cifra percepita fino ad ora, la quale si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Un sospiro di sollievo per l’Inter che può ripartire da una pedina di sicura esperienza per un reparto che andrà rinnovato e con dei nodi ancora da sciogliere. Tra questi il rinnovo di Bastoni e l’eventuale riscatto di Acerbi. Per ora una delle poche certezze ha il volto da bravo ragazzo di Stefan de Vrij, su cui si può certamente fare affidamento.

Glauco Dusso