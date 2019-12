L’Inter schianta il Genoa e si regala il primo posto: analisi e pagelle

Finisce 4-0 per i nerazzurri la sfida di San Siro, grande prova dell’attacco con la doppietta di Lukaku e il primo gol in serie A del giovane Esposito

L’ultima partita dell’anno è arrivata. Con essa anche una sosta più che mai benedetta da Antonio Conte che finalmente potrà dedicarsi al recupero degli infortunati per la seconda parte di stagione. L’Inter chiude a San Siro contro un Genoa in crisi e con Thiago Motta già sulla graticola per i risultati non lusinghieri ottenuti. I nerazzurri nonostante l’emergenza totale recuperano un paio di pedine, in difesa confermato Bastoni, a centrocampo ce la fa Borja Valero che sostituirà come posizione in campo Brozovic, anticipa il rientro Gagliardini che con Vecino chiude la mediana. La vera sorpresa è in attacco dove Sebastiano Esposito gioca per la prima volta dal primo minuto al fianco di Lukaku vista la squalifica di Lautaro Martinez. Il Grifone ritrova Agudelo che agirà dietro Pinamonti e Sanabria, Schone va in panchina mentre dall’inizio gioca Jagiello. Arbitra la sfida Pairetto.

Inizio lento, tanto possesso palla soprattutto del Genoa che rimane fine a se stesso. L’Inter osserva senza forzare e le occasioni da gol latitano. Primo timido sussulto al quarto d’ora quando su una punizione cross di Biraghi Gagliardini spizza di testa, Radu è attento. Al 23′ ancora il centrocampista nerazzurro, ben assistito sempre da Biraghi, colpisce di testa a pallonetto, ottimo Radu a levare la sfera dal sette mettendo in angolo. L’Inter inizia ad aumentare i giri e al 31′ ecco il vantaggio: scambio al limite dell’area tra Lukaku e Candreva, quest’ultimo crossa in area per il numero nove che di testa fa secco Radu. Vantaggio interista e San Siro che si anima.

Passa un minuto, rimessa lunga per Lukaku che protegge palla, scarico per Gagliardini che conclude in porta, palla sporcata da Radu ma che termina nell’angolino basso, 2-0 per l’Inter. La squadra di Conte ora gioca in scioltezza, belle le trame nerazzurre e pubblico che si esalta. Squadre negli spogliatoi con il doppio vantaggio dei padroni di casa, Genoa in attacco non pervenuto.

Nella ripresa i rossoblu dimostrano subito di non esserci con la testa, infatti dopo un manciata di minuti un disimpegno errato di Romero libera Lukaku solo davanti a Radu. Il belga calcia a colpo sicuro ma l’estremo si oppone con il corpo. I ragazzi di Thiago Motta provano a reagire ma la risposta è tutta in un tiro da fuori di Sanabria al 60′ che Handanovic devìa in angolo. L’Inter riprende a macinare e al 64′ grande giocata di Gagliardini in area avversaria che costringe Agudelo al fallo, calcio di rigore. Lukaku prende il pallone, Sebastiano Esposito avanza la candidatura e il numero nove gli porge così la sfera. Batte il 17enne che freddissimo dal dischetto non sbaglia, incontenibile la sua gioia per il primo gol in serie A.

La partita è in cassaforte per l’Inter. Sanabria, l’ultimo ad arrendersi, ci prova ancora un minuto dopo, grande risposta di Handanovic che alza sopra la traversa la conclusione dell’argentino. La squadra di Conte continua a macinare e a dare spettacolo. Al 71′ un tarantolato Candreva scambia di tacco con Vecino servendo poi Lukaku, quest’ultimo controlla in area si gira ed esplode un sinistro che va a finire sotto l’incrocio toccando anche la traversa. Il poker è servito, da adesso solo cambi e accademia. Si rivede Sensi, entrano poi Lazaro e Dimarco. Il Genoa si scioglie definitivamente, Pairetto manda tutti a festeggiare il Natale. L’Inter lo fa da capolista al pari della Juve, il Grifone deve riflettere sul futuro di Thiago Motta.

Queste le parole di Antonio Conte al termine del match: “Le problematiche c’erano oggi come ieri, ma nelle difficoltà questo gruppo si responsabilizza e tutti sono coinvolti. Abbiamo 42 punti a Natale, devo solo dire grazie a questi ragazzi. È stata una buonissima partita, nonostante le assenze. Voglio fare i complimenti a Gagliardini, che si è messo a disposizione nonostante non fosse al 100%, e così Vecino e Borja Valero. Giocatori che non antepongono i loro problemi a quelli della squadra”.

Pagelle

Handanovic 6,5: pomeriggio da spettatore, ma i due interventi che evitano il gol del Genoa gli valgono mezzo punto in più.

Bastoni 6,5: altra prova convincente del giovane difensore che sta guadagnando sempre più la fiducia di Conte.

de Vrij 6: si limita a dirigere il traffico dalle sue parti che oggi è veramente di poco conto.

Skriniar 6: anche lui ha poco lavoro, lo svolge con calma e tranquillità.

Candreva 7,5: prestazione da incorniciare per l’esterno completamente rigenerato da Conte, due assist e tante azioni pericolose, un moto perpetuo sulla destra, gli manca solo il gol (dal 30′ del s.t. Lazaro 5,5: un po’ sbadato, con un suo errore quasi regala il gol al Genoa).

Gagliardini 7: ottimo rientro del centrocampista condito da tanta sostanza, un gol e una pregevole giocata per guadagnarsi il rigore (dal 26′ del s.t. Sensi 6: riassaggia il campo e mostra di non aver perso il tocco).

Borja Valero 6,5: non fa rimpiangere Brozovic, piedi sapienti a servizio della squadra.

Vecino 6: il meno appariscente della mediana, tiene bene e si propone in avanti.

Biraghi 6,5: molto positiva anche la sua partita condita da diverse assistenze ai suoi compagni (dal 33′ del s.t. Dimarco s.v.).

Esposito 7: esordio da sogno dal primo minuto, sempre in movimento costante, va a fare la guerra e poi segna con sicurezza il rigore della vita, primo gol in serie A.

Lukaku 8: attaccante totale, due gol e un assist, finiti gli aggettivi per lui. Bellissimo il gesto di lasciare il rigore a Esposito.

Conte 7,5: primo posto a Natale con tutti i problemi avuti fin qui, squadra con uno spirito incredibile, grande concentrazione, ora le meritate vacanze.

Glauco Dusso