L’Inter sceglie Acerbi

Dopo un tira e molla continuo oggi l’affare si è sbloccato nonostante qualche malumore della piazza nerazzurra

Oggi è arrivata la fumata bianca: l’ormai ex difensore della Lazio Francesco Acerbi giunge all’Inter in prestito gratuito con diritto di riscatto.

Il tecnico Simone Inzaghi è stato accontentato in quanto voleva un altro centrale di difesa.

Alcuni tifosi dell’Inter hanno mostrato insoddisfazione per via di quel ‘sorriso’ di Acerbi dopo il 2-1 finale con cui il Milan ha battuto la Lazio in trasferta nello scorso campionato, i rossoneri erano in lotta per il tricolore con i cugini nerazzurri.

