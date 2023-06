L’Inter scalda il mercato: in arrivo Thuram, addio Brozovic

Tempo di lettura 1 minuto

La società nerazzurra inizia a muovere le pedine per un mercato sostenibile, la partenza del croato potrebbe sbloccare l’approdo di Frattesi, vinto il derby per il francese

L’Inter comincia con le sue operazioni. Nel weekend appena trascorso sbloccate due importanti manovre, una in entrata e una in uscita. La prima, un po’ a sorpresa, riguarda l’attacco. Con un blitz la dirigenza interista sembra aver beffato il Milan e trovato l’accordo con Marcus Thuram che dovrebbe arrivare a parametro zero. Per lui un contratto da circa 6 milioni annui. L’ex Borussia Monchengladbach andrà ad occupare la casella liberata da Dzeko. Di contro nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’affondo decisivo dell’Al-Nassr per Marcelo Brozovic. Di fatto già salutato dai tifosi via social, il croato si dovrebbe trasferire nella squadra di Cristiano Ronaldo, per lui un ingaggio importante, 20 milioni all’anno. L’Inter invece incasserà circa 23 milioni di euro. Si chiude quindi l’era di Epic Brozo in nerazzurro.

Glauco Dusso