L’Inter recupera i pezzi, con il Genoa per cementare il primato sul +15

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera a San Siro l’ultimo match della 27ma giornata in serie A, i nerazzurri ospitano il Grifone dopo la sconfitta della Juventus a Napoli

L’Inter si prepara a un altro bagno di folla. Lo stadio Meazza risponde presente anche di lunedì sera, infatti pochi i tagliandi rimasti ancora a disposizione per la gara di oggi contro il Genoa. Simone Inzaghi ha di che sorridere viste le notizie che arrivano dagli altri campi e dall’infermeria. La Juventus è caduta al Maradona, quindi in caso di successo saranno 15 i punti di vantaggio sulla seconda, altro mattone importante per lo scudetto. Bisognerà però fare i conti con i rossoblu, avversario da non sottovalutare. Dall’altra parte, invece, sono arruolabili Acerbi, Thuram e Frattesi, quest’ultimo uscito malconcio dal recupero con l’Atalanta. Ovviamente non saranno titolari ma potrebbero giocare qualche minuto iniziando quel rodaggio che ha come meta il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid della prossima settimana. Per il resto formazione che dovrebbe ricalcare quella scesa in campo contro la Dea con l’eccezione Bastoni, squalificato, rimpiazzato da Carlos Augusto arretrato in difesa. Ballottaggi a destra tra Darmian e Dumfries e davanti per chi affiancherà Lautaro Martinez. Per Gilardino, invece, pochi dubbi. La formazione sarà più o meno quella vista negli ultimi turni.

Glauco Dusso