L’Inter rallenta la corsa, finisce 1-1 a Lecce – Analisi e pagelle

Conte e compagni non vanno oltre il pareggio sul campo dei salentini in una partita troppo attendista per chi vuole ambire al primo posto



Al via del Mare si rivede Antonio Conte, per la prima del girone di ritorno, deve gestire gli scossoni del mercato che possono infastidire non poco la concentrazione dei suoi uomini, all’avvio di un periodo che calcisticamente conta molto, in cui si deve seminare in tutte le competizioni se si vuole raccogliere in primavera.



Il mercato non è l’unico pensiero per il tecnico nerazzurro costretto a costruire un centrocampo obbligato viste le assenze e qualche giocatore con le valigie in mano. Barella e Sensi ai lati di Brozovic è Borja Valero come unico cambio disponibile nella panchina ristretta di oggi. In attacco la solita coppia Lautaro – Lukaku nel 3-5-2 interista.



Neanche Liverani, sul fronte opposto, può permettersi una formazione libera dagli obblighi dati da infortuni e partenze, 5-3-2 per il tecnico dei salentini con Lapadula recuperato all’ultimo in fase offensiva con Babacar.



Il primo sussulto della partita lo fornisce Lukaku, che al 4′ dalla distanza sfiora il palo, poco dopo una ripartenza del Lecce inganna tutti su quello che sarà l’andamento del primo tempo, dove le squadre resteranno molto strette, causando anche falli di un certo spessore come al 19′ con Donati colpevole di un bruttissimo intervento su Barella, verrà punito con un cartellino giallo malgrado il controllo var.

Nel resto dei minuti di gioco un palo per Brozovic ed una conclusione sempre del croato bloccata dal portiere giallorosso Gabriel.

Un nuovo intervento var conclude la prima metà del match annullando una possibilità di rigore per il padroni di casa.



Alla ripartenza le squadre sembrano motivate leggermente di più, ci provano subito i leccesi con Donati e poi Babacar, infruttuosi ma comunque costringono la difesa interista a stare sveglia.

Al 68′ Conte azzecca il cambio sostituendo Godin con Bastoni, che sullo sviluppo di un calcio d’angolo dopo pochi minuti dal suo ingresso porta l’Inter sull’1-0. Il difensore neroazzurro sarà però protagonista al 77′ del goal del pareggio leccese di Mancosu, Bastoni si fa infatti anticipare ed i padroni di casa agganciano l’1-1.



Dunque arriva un ennesimo pareggio per i neroazzurri, che dovranno interrogarsi sul perchè si perdano cosi tanti punti per strada. La Lazio con una partita in meno le è col fiato sul collo, L’Inter non può permettersi di scendere in campo cosi poco grintosa vinte infatti solo due delle ultime sei partite di campionato.

Va dato atto ai ragazzi di Liverani di essere stati bravi nel chiudere gli spazi agli avversari e nel recuperare i cross centrali sopratutto nel primo tempo.



Le dure dichiarazioni di Conte a fine partita: “Non siamo una squadra che andando a una velocità media riesce comunque a portare a casa i tre punti. Dobbiamo andare sempre al massimo, quando non ci riusciamo andando a velocità di crociera, siamo una squadra normale”.





Pagelle Inter





HANDANOVIC 6: Poco impegnato durante il match, incolpevole su Mancosu

GODIN 5,5: Non si trova a suo agio e si vede, prova ad appoggiare l’azione offensiva ma i risultati non arrivano (68′ BASTONI 6,5: Entra e segna. Poi però è complice del pareggio leccese. Alti e bassi per il difensore neroazzurro)

dE VRIJ 6,5: In difesa fa il suo dovere, ma è l’unico

SKRINIAR 5: Confuso, poco lucido per tutto il tempo

CANDREVA 5: Terribile giornata per lui, sbaglia in costruzione, ma ancor più durante la fase difensiva

BARELLA 5,5: Parzialmente giustificato dal post-infortunio, deve recuperare in fretta se vuole rendersi utile alla squadra

BROZOVIC 6,5: Uno dei pochi a mettere grinta in campo, ci prova, fa il suo. Peccato per l’infortunio. (82′ BORJA VALERO SV)

SENSI 5,5: Si accende a intermittenza, non dando nessuna sicurezza al resto della squadra (82′ SANCHEZ SV)

BIRAGHI 5,5: L’assist per bastoni è il suo che lo salva parzialmente da una prestazione sbiadita



LAUTARO 5: Neanche lui risulta lucido, forse stanchezza, di certo non incide

LUKAKU 5: Un palo lo prende, ma di più non riesce a fare, dovrebbe far valere di più le doti fisiche contro i difensori avversari, ma quando non è giornata…

CONTE 5,5: Il tecnico ha frenato, al netto delle lamentele per l’organico non deve permettersi un gioco cosi macchinoso e prevedibile anche perchè con i rinforzi non arrivano anche i punti persi precedentemente



Fonte foto:fcinter1908.it

Roberto Lojudice