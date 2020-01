L’Inter pronta per la camera a Gasp, un bivio spesso letale

Sabato a San Siro sfida tutta nerazzurra con due squadre che stanno andando a mille, i due tecnici, tra l’altro, hanno allenato entrambi sulla panchina avversaria

Dimenticare la sbornia di Napoli, questo è il diktat di Antonio Conte che vuole fare il pompiere per spegnere i facili entusiasmi. E’ vero che la vittoria al San Paolo non arrivava dal ’97 ma non bisogna distogliere l’attenzione dall’obiettivo. Il prossimo impegno è di quelli pesanti, al Meazza arriva l’Atalanta. Gli orobici, tra le altre cose, non giocheranno propriamente in trasferta visto che si sono ampiamente ambientati a Milano avendo giocato le tre partite casalinghe in Champions League a San Siro. Le due compagini arrivano alla sfida avendo l’Inter la miglior difesa (15 reti subite) e l’Atalanta il miglior attacco (48 reti realizzate) del torneo.

Curiosità da sottolineare è che sia Conte che Gasperini sono stati seduti sulla panchina dell’altro, entrambi con risultati da dimenticare. Conte addirittura arrivò alle dimissioni esattamente 10 anni fa, in un’esperienza iniziata a settembre 2009. Con la Dea l’attuale tecnico interista raccimolò 13 punti in 13 partite, sino ad arrivare allo scontro con tifosi e dirigenza che mal digerì la sua “fuga”. Il Gasp si insediò come scommessa sulla panchina interista dopo l’annata firmata Benitez-Leonardo e la Coppa Italia vinta nel 2011. Le grandi speranze riposte dalla dirigenza nerazzurra si consumarono in breve tempo. Neanche finito settembre l’allenatore era già stato esonerato dopo il KO di Novara e nessuna partita vinta. Un amore mai sbocciato che l’allenatore ha da sempre come nervo scoperto.

Gasperini sta diventando ormai uno spauracchio per l’Inter sia per i risultati sia per quello che viene dopo le sfide tra la Beaneamata e la Dea. Lo sa bene Pioli che nella stagione 16/17 vinse con un roboante 7-1 contro l’Atalanta ma dopo quel risultato ci fu un crollo verticale fatto di nessuna vittoria negli 8 match successivi. Arrivò ovviamente l’esonero per l’attuale tecnico del Milan. Durante l’impero Spalletti tra le mura amiche l’Inter collezionò una vittoria e un pareggio mentre a Bergamo finì 0-0 il primo anno mentre la passata stagione fu durissima la lezione impartita dai Gasp boys che vinsero per 4-1 incantando la platea.

Lo stesso Mourinho pagò dazio con una delle cadute più dure da digerire della sua gestione fuori casa contro i bergamaschi di Del Neri. Volendo tornare ancora più indietro un’altra sconfitta cocente, a San Siro, l’Inter di Cuper la subì nel 2002. Quella debacle, 1-2 per l’Atalanta di Vavassori, fu dolorosissima anche perché anticamera del famoso 5 maggio.

Gasperini non ha mai nascosto il suo dente avvelenato nei confronti della società milanese e della sua esperienza in essa. Quest’ultimo non vede l’ora di fare un altro sgarbo ai suoi ex datori di lavoro, quale migliore occasione ora che li vede lanciati finalmente nella corsa scudetto. Due 5-0 consecutivi sono il viatico perfetto per la Dea che deve stare attenta a non cullarsi negli elogi. Probabile il rientro di Zapata, invece Antonio Conte non avrà a disposizione Skriniar e Barella squalificati e sarà sicuramente una test probante per una difesa inedita. La linea arretrata interista dovrebbe essere composta da Godin, de Vrij e Bastoni mentre a centrocampo pare scontato il rientro nell’undici titolare di Stefano Sensi.

Glauco Dusso