L’Inter non sbaglia, Ludogoretz battuto 2-1. Analisi e pagelle

Vittoria anche nel ritorno dei sedicesimi di finale per i nerazzurri e pass per gli ottavi staccato

Game over al Meazza, Inter batte Ludogoretz 2-1 grazie alle reti di Biraghi e Lukaku, illusorio il momentaneo vantaggio bulgaro firmato Cauly. I nerazzurri raggiungono la Roma agli ottavi di finale di Europa League, domani il sorteggio a Nyon.

Tanto turnover per i nerazzurri, con Conte che chiama agli straordinari soltanto due dei titolarissimi, ovvero Barella e Lukaku. Per il resto, confermato l’undici di partenza di Razgrad, con Moses e Biraghi ai lati ed Eriksen a agire da mezz’ala.

Nei bulgari, due le novità rispetto alla gara d’andata, fuori Abel e Swierczok, dentro Badji e il leader Keseru.

GOLLONZO NEL FINALE

Inter Ludogorertz in versione partitella tra amici del giovedì con i fari del Meazza a fare da cornice ad uno schiamazzare di voci da parte dei 22 in campo e dei due sulle rispettive panchine. I nerazzurri partono bene e al minuto 5’ sfiorano la rete dell’immediato vantaggio con Lukaku, che lanciato a campo aperto da Sanchez, spreca tutto calciando debolmente davanti Iliev.

Al 21’esimo è Sanchez a riscaldare ancora i guantoni del portiere bulgaro con una conclusione a giro dalla mattonella di sinistra. Quattro minuti più tardi, arriva il flash ospite: cambio di gioco per Cicinho, che mette in mezzo per l’ex Paderborn Cauly, il quale esce vincitore da uno scontro contro Godin e col piattone mette sotto la traversa. La reazione dell’undici di Conte è, però, superba: al minuto 31’, Eriksen va da Biraghi, che complice anche una deviazione di Terziev sorprende Iliev sul suo palo, pareggiando i conti.

I nerazzurri non mollano la presa e nel giro di un minuto sfiorano la rete del sorpasso prima con Barella e poi su corner con Ranocchia. Allo scadere, però, ecco il gol interista: bella combinazione tra Sanchez e Lukaku, testa del belga, respinta di Iliev ma sulla ribattuta l’ex United la rimette dentro in maniera tanto fortunosa.

GESTIONE E ROTAZIONE

Massimo risultato col minimo sforzo nella ripresa per l’Inter, che nel silenzio assordante di San Siro, gestisce bene il punteggio, sfiorando anche il tris. I nerazzurri ricominciano bene il match, andando vicini alla terza rete con Sanchez, che dopo una buona azione personale trova la traversa con una gran conclusione dalla distanza.

Al minuto 58’ci prova Lukaku, che rischia di lasciare il match (per Esposito), timbrando un’altra volta il tabellino, ma il suo diagonale di sinistro trova prima Iliev e poi il palo. Quella del belga sarà, in effetti, l’ultima palla-gol per la Beneamata, che cala i ritmi lasciando più il gioco in mano ai bulgari.

Gli ospiti approfittano di alcuni sgarri di tensione dell’Inter provando a colpire prima con il neoentrato Swierczok, respinto benissimo da Padelli e poi con il tiro a giro di Tchibota, conclusosi alto sopra la traversa. Solo melina nel finale, il match termina dopo 3’di recupero sul punteggio di 2-1.

Ottavi di finale raggiunti con una qualificazione costruita a Razgrad e completata con un ottimo primo tempo a Milano. Tanta rotazione per Conte e buonissima risposta data da Sanchez, che si candida per una maglia da titolare accanto a Lukaku nel big match di domenica sera.

Fa quel che può il Ludogoretz, che passa anche in vantaggio ma poi deve sottostare alla maggior capacità tecnica dei padroni di casa.

PAGELLE

Padelli: 6 Buona, probabilmente, l’ultima uscita stagionale di Padelli (a meno di altri infortuni per il titolare Handanovic), può fare poco o nulla nel gol bulgaro, ma ottima la parata nella ripresa sulla conclusione ravvicinata di Swierczok.

D’Ambrosio: 6,5 Buona gara del jolly campano, sia da terzino che da terzo di difesa è sempre una sicurezza. Dal 75’ Bastoni: S.V

Ranocchia: 6,5 Gara diligente senza troppi patemi per il centrale umbro, sempre pronto e preparato quando chiamato in causa.

Godin: 5,5 Si fa sorprendere sul gol di Cauly, andando giù troppo facilmente.

Moses: 6 Scende su e giù dalla fascia, gestendo bene la fase difensiva e proponendosi in quella offensiva.

Barella: 6 Primo tempo sufficiente dell’ex capitano del Cagliari, sempre concentrato e dinamico sia in fase di ripiegamento che in quella offensiva. Dal 46’ Brozovic: 5 Il peggiore dell’Inter, entrato sottotono e con tanta sufficienza, sbaglia vari semplici tocchi e dimostra un pizzico di nervosismo. Una notizia per il regista croato

Valero: 6 Prestazione diligente dello spagnolo, sempre pronto alla chiamata di Conte, detta ordine e calma in mezzo.

Eriksen: 6 Meglio nell’andata in Bulgaria, dove aveva trovato anche un gran gol. Questa sera, fa il compitino senza strafare, tentando perlopiù a rimanere nell’ordinario tattico del suo allenatore che a pungere in solitaria.

Biraghi: 6,5 Buona gara dell’esterno italiano, propositivo in fase offensiva, suo, in concomitanza con il difensore avversario, il gol del pari.

Lukaku: 7 Timbra anche nella gara di ritorno con un gollonzo alla Mai dire gol della Giallappa’s. Per il resto solita prestazione vigorosa del gigante belga. Dal 62’ Esposito: 6 Entra bene dando impegno ma poca pericolosità in fase offensiva.

Sanchez: 7 Tanta voglia di fare per il cileno, sempre in palla, agile, dinamico e molto concentrato. Propizia la rete del vantaggio di Lukaku e nella ripresa becca una grande traversa dalla distanza.

Conte: 6,5 Gestisce molto bene la panchina, facendo rotare i giocatori, dando fiato a Barella e Lukaku nella ripresa. Piccolissimo obiettivo raggiunto, arrivare agli ottavi di finale.

Dichiarazioni Conte post-match

” Buona prestazione dei ragazzi, inizialmente sembrava un allenamento del giovedì, poi siamo stati a bravi a segnare e a mettere le cose in chiaro. Questo è un grande ciclo di partite, domenica ce ne sarà un’altra importante, vogliamo raggiungere grandi obiettivi”.

Fonte foto: Fc Inter 1908

Sandro Caramazza