L’Inter maledice la sosta, si fermano Sommer e de Vrij

Svizzero e olandese rientrano anzitempo ad Appiano Gentile per malanni fisici che verranno valutati nelle prossime ore

L’Inter mastica amaro in questa pausa per le nazionali. Non è la prima volta che i nerazzurri si ritrovano a far la conta dei disponibili dopo gli impegni dei suoi giocatori con le proprie rappresentative. Questa volta è toccato a de Vrij e Sommer rientrare prima alla base. L’olandese ha riportato un problema agli adduttori che non sembra grave ma dovrà essere valutato nelle prossime ore. Il portiere è uscito nel match tra Svizzera e Danimarca per una distorsione alla caviglia, anche lui dovrà essere sottoposto agli esami per giudicare l’entità dell’infortunio. Simone Inzaghi, già alle prese con la grana Acerbi, contro l’Empoli lunedì prossimo potrebbe schierare Bisseck e Audero per fare le veci dei due indisponibili. A completare il pacchetto arretrato Pavard e Bastoni.

Glauco Dusso