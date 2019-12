L’Inter in emergenza vede le luci di Natale, prima però c’è il Genoa

Sabato pomeriggio a San Siro l’ultima partita prima della sosta. La squadra di Conte con gli uomini contati ma una vittoria metterebbe il suggello a una prima parte di torneo da record

Il Natale è lì, come un miraggio. Antonio Conte lo vede, lo vuole raggiungere, l’ultimo chilometro di una corsa che sta seminando il panico all’interno della squadra. L’armonia nello spogliatoio nerazzurro non è intaccata, quello che dà più grattacapi al mister interista è la situazione degli infortuni e in questa fattispecie anche degli squalificati. Sabato con il Genoa l’Inter non recupera nessuno, ai soliti noti si aggiungono Brozovic e Lautaro Martinez appiedati dal giudice sportivo. Mai come in questo caso l’emergenza è più che rossa, Conte dovrà veramente inventarsi qualcosa di straordinario per mettere un undici sensato in campo.

Manca solo una partita, un successo chiuderebbe una prima parte di stagione in serie A da ricordare per poi proiettarsi verso l’anno nuovo con rinnovata fiducia visti i rientri dagli infortuni e l’apertura del mercato. Unica pecca l’eliminazione dalla Champions League. Nella disavventura si può comunque sottolineare come l’Inter abbia mostrato anche in Europa una mentalità diversa che è di buon auspicio per le annate future e per l’Europa League di febbraio.

Contro il Genoa di sicuro c’è solo la difesa con Handanovic in porta e il probabile rientro di Godin fra i titolari con de Vrij e Skriniar. Attenzione però, proprio attorno allo slovacco si aggirano i dubbi di Conte. Se infatti passiamo al centrocampo l’allenatore pugliese non sa veramente dove mettere le mani. Fuori causa sono ovviamente Sensi e Barella, a loro si aggiungono Brozovic, probabilmente Gagliardini e un Borja Valero uscito malconcio da Firenze che però proverà a stringere i denti. Sulle fasce ancora dolorante Candreva e ancora ai box Asamoah.

In mezzo l’unico sano e salvo è Vecino ed è proprio qui che Skriniar potrebbe tornare utile visto che in nazionale ha molte volte ricoperto il ruolo di centrale di centrocampo. In quel caso Bastoni verrebbe riproposto dietro. Altra soluzione è l’impiego di Lucien Agoumè, gettato nella mischia contro la Fiorentina e quindi pronto per partire dal primo minuto.

In attacco unico sicuro del posto è il totem Lukaku mentre al suo fianco la corsa è a due. Verrebbe naturale indicare Matteo Politano come spalla del belga vista l’assenza di Lautaro. Ecco, però, l’inserimento di Sebastiano Esposito il quale ha sempre più la fiducia di Antonio Conte e potrebbe essere arrivato il momento di vederlo nell’undici titolare. L’utilizzo di due ragazzi del 2002, Agoumè ed Esposito, rende l’idea di quanto sia emergenza per l’Inter.

Inevitabile fare un paragone con la profondità della rosa della Juventus che da quel punto di vista è ancora inarrivabile. La squadra nerazzurra è però sulla scia dei bianconeri, quest’ultimi ieri hanno battuto la Samp portandosi a +3 sulla Beneamata. Una vittoria sabato vorrebbe dire chiudere il 2019 al primo posto insieme alla squadra di Sarri con tutte le difficoltà del caso. Un risultato che avrebbe dello straordinario e che darebbe nuovo entusiasmo in vista di gennaio. In quel caso il panettone sarebbe ancora più dolce.

Glauco Dusso