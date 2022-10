L’Inter ha deciso: durante il mondiale si va a Malta

La società nerazzurra ha stabilito la sede del mini ritiro che dovrà affrontare durante la sosta di dicembre, nello stesso mese verranno giocate anche un paio di amichevoli

Una stagione anomala, questo è stato detto in tutte le salse. All’atto pratico le squadre, però, dovranno organizzarsi per gestire il periodo di sosta durante Qatar 2022. In attesa di affrontare il Bayern domani sera in una gara senza significati particolari, l’Inter ha già programmato il futuro immediato. I nerazzurri i primi di dicembre partiranno per un ritiro di una settimana a Malta. Si lavorerà in vista della ripresa e degli impegni che la attendono nel 2023. L’isola ha vinto il ballottaggio con altre sedi, come ad esempio l’Arabia Saudita o Dubai, la prima di queste sarà sede della Supercoppa Italiana in programma il 18 gennaio contro il Milan. Sempre a dicembre saranno messe in calendario anche delle amichevoli ancora da ufficializzare. Si vocifera che una di queste potrebbe essere giocata a Reggio Calabria con la Reggina, una interessante sfida in famiglia tra Simone e Filippo Inzaghi.

Glauco Dusso